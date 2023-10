Overwatch 2 : la carte paradisiaque Samoa dévoilée en images et vidéo

La Saison 7 d'Overwatch 2 sera lancée la semaine prochaine, elle introduira un nouveau Héros mais également une nouvelle carte. Si le personnage reste mystérieux, Blizzard a dévoilé la map Samoa à l'occasion de la grande finale de l'Overwatch League, qui se déroulait hier soir (et qui a été remportée par Florida Mayhem).

Vous pouvez retrouver une présentation de Samoa en vidéo ci-dessus, à partir de 4:04:29, le directeur du jeu Aaron Keller l'a dévoilé en détails. Samoa sera une carte de type Contrôle, qui nous emmènera sur la plage, dans le centre ville et sur un volcan d'une région paradisiaque. Quelques images ont également été dévoilées, et les fans ont vite remarqué une chemise rouge appartenant à Mauga, ancien ami de Baptiste au Talon et qui pourrait être le prochain Tank d'Overwatch 2, même si la rumeur court depuis des années.

Nous devrions être rapidement fixés, la Saison 7 d'Overwatch 2 arrivera le 10 octobre prochain. Le jeu est pour rappel free-to-play, vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.