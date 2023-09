Overwatch 2 : fini d'être un noob, le mode Maîtrise héroïque est là

Blizzard a lancé le mois dernier la Saison 6 d'Overwatch 2, avec le mode Invasion PvE, mais le studio avait encore d'autres contenus en réserve. Cette semaine, il lance Maîtrise héroïque, qui permet de découvrir de petits niveaux d'entraînement et ainsi se familiariser puis se perfectionner avec les Héros du jeu.

Le mode Maîtrise héroïque évoluera au fil des semaines et des mois, car pour l'instant, seules des épreuves pour Tracer, Ange et Reinhardt sont disponibles, d'autres pour Sojour et Winston arriveront d'ici la fin de la saison. Les développeurs nous expliquent le principe du mode Maîtrise héroïque :

Attention aux nouveaux robots d’entraînement

Qui dit nouveaux parcours dit nouveaux robots ! La plupart des robots d’entraînement ennemis ne vous seront pas inconnus, mais vous en découvrirez d’autres qu’il vous faudra abattre, éviter et bloquer. Les robots tanks sont des machines robustes dotées de nombreux points de vie et d’écrans. Les robots fusées tirent des projectiles qui infligent de puissants dégâts. Les robots snipers, eux, attaquent leurs cibles à distance. Ces robots d’entraînement seront placés de manière stratégique sur la carte, vous devrez donc trouver le moyen de vous occuper d’eux à mesure que vous apprendrez à maîtriser chaque parcours. Dans certains cas, il vous faudra vaincre les robots ennemis d’une section donnée avant de passer à la suivante. Dans d’autres, vous devrez protéger des robots alliés de la destruction. Mais pas d’inquiétude : si un robot vous donne du fil à retordre, il vous suffit de redémarrer le parcours !

Améliorez votre score

Vous cherchez à obtenir le meilleur score possible ? Il existe deux moyens d’obtenir un excellent score dans le mode Maîtrise héroïque : collecter des emblèmes et terminer le parcours le plus rapidement possible. Ramasser des emblèmes vous permet d’obtenir des points bonus. Les grands emblèmes, plus rares, vous en rapporteront davantage, mais ils seront beaucoup plus difficiles à atteindre que les petits.

Pour autant, votre vitesse sera tout aussi importante. En fonction du temps que vous mettrez à atteindre la ligne d’arrivée, vous obtiendrez un multiplicateur de rang or, argent ou bronze. Ainsi, c’est la combinaison de votre temps et du nombre d’emblèmes que vous aurez récoltés qui déterminera votre classement et votre score pour chaque parcours.

Maîtrisez vos personnages !

Chaque personnage possède trois parcours à la difficulté croissante. Terminez le parcours Recrue et obtenez au moins 3 étoiles pour accéder au parcours Bras droit. Afin de pouvoir faire vos preuves dans le parcours Spécialiste, vous devrez obtenir un minimum de 4 étoiles dans le parcours Bras droit. Maîtrisez les trois parcours pour obtenir une icône de profil et une carte de visite exclusives ainsi que de l’EXP de passe de combat, et ce pour chaque personnage. Consultez le top 500 pour connaître les meilleurs scores de chaque région !

Nouveaux défis à durée limitée

Nous fêtons la sortie du mode Maîtrise héroïque avec un évènement à durée limitée ! Jusqu’au 25 septembre, obtenez de nouvelles récompenses (dont un porte-bonheur d’arme, un souvenir, un tag et un titre exclusifs) en terminant les défis de l’évènement ! Les parcours de Tracer, Ange et Reinhardt sont d’ores et déjà disponibles, et ceux de Sojourn ainsi que de Winston sortiront dans les semaines à venir. Si votre personnage préféré n’est pas dans la liste, ne vous en faites pas : nous sortirons de nouveaux parcours pour d’autres héros et héroïnes lors des prochaines saisons.