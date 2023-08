TEST Overwatch 2: Invasion, le mode PvE que les joueurs abandonnent déjà

L'Invasion débute... et se termine déjà





Lors de l’annonce d’Overwatch 2 à la BlizzCon 2019, la hype était à son paroxysme. Les développeurs promettaient enfin de la nouveauté pour le mode PvP compétitif, mais surtout une campagne PvE coopérative avec des missions variées et une grosse rejouabilité grâce à plusieurs fonctionnalités, dont des compétences de Héros à débloquer. Finalement, le mode PvE a été totalement revu, et Blizzard a lancé au début du mois Invasion. Et les joueurs le snobent déjà.

Ce sont des missions Archives de luxe, avec un bel enrobage, mais au final, il n’y a rien de transcendant.

Pour profiter du contenu Invasion, il convient de passer à la caisse, Overwatch 2 étant free-to-play. Le Lot Invasion est vendu 14,99 € et donne accès aux trois missions, à l’Héroïne Sojourn, à son modèle légendaire Justicière et à 1 000 pièces Overwatch, de quoi acheter un Passe de combat. Pour les pièces, cela vaut déjà presque le coup/coût (1 000 pièces OW coûtent 9,99 €) si le Battle Pass vous intéresse, mais il convient quand même de voir ce que ce mode Invasion a dans le ventre.

Overwatch 2: Invasion se résume à trois missions jouables jusqu’à quatre joueurs, en coopération contre les robots omniaques. Des missions qui nous font voyager à Rio de Janeiro, Toronto puis Göteborg, avec dans l’objectif d’agrandir les rangs d’Overwatch face à la nouvelle menace du Secteur Zero. Chaque mission a droit à de très belles cinématiques d’introduction et de conclusion, c’est épique et plutôt bien animé, mais nous sommes loin des rendus des courts-métrages d’animation que nous propose Blizzard plus ou moins régulièrement. Les joueurs retrouvent leurs Héros préférés, c’est du pur fan service avec des séquences intenses et émouvantes, et c’est évidemment à voir au moins une fois pendant la première partie. Rassurez-vous, la recherche d'équipiers commence une fois la cinématique d’introduction terminée, vous n’aurez pas à attendre des plombes.

Une fois la partie lancée, eh bien… Vous vous souvenez des missions d’Archives du premier Overwatch ? C’est la même chose, en un peu plus travaillé. Concrètement, les quatre joueurs avancent dans la carte pour accomplir des objectifs, de manière linéaire, il faut par exemple éliminer tous les ennemis de la zone, défendre une position ou escorter des PNJ, etc. Mine de rien, c’est amusant, et totalement ancré dans le lore de la franchise, avec de nouveaux personnages à découvrir et des séquences qui aident à comprendre la menace du Secteur Zero, tout en s’amusant de manière un peu plus détendue qu’en PvP compétitif (du moins avec les bas niveaux de difficulté). Le joueur suit cette petite histoire jusqu’à la fin de la mission avec plaisir, mais la conclusion arrive beaucoup trop vite (comptez 15 minutes environ par mission), et là, le constat est amère : ce sont des missions Archives de luxe, avec un bel enrobage, mais au final, il n’y a rien de transcendant.

Le souci vient essentiellement de la rejouabilité, ultra faible. Dans les missions Archives, les joueurs pouvaient accomplir des défis pour débloquer des skins, et même réessayer la mission avec des modifications, comme dans la mission Underworld actuellement disponible dans Overwatch 2. Dans Invasion, les défis sont bien plus rares et les joueurs ont accès à une poignée de personnages bien précis, sans modificateurs pour le moment. Autant dire que refaire encore et encore la même mission, même en changeant de personnage, eh bien les fans ont déjà assez donné dans les Archives, la pilule passe mal ici, d’autant qu’elle est payante. Le constat est d’ailleurs sans appel. Nous avons fait quelques parties au lancement d’Invasion juste après son lancement le 10 août dernier, et nous nous sommes forcés pour y retourner à la fin du mois d’août pour écrire ce test… et nous avons fait nos trois parties avec un ou plusieurs bots, tellement les joueurs ne sont déjà plus présents !

Certes, si vous payez déjà 9,99 € pour acheter le Passe de combat tous les deux mois, le Lot Invasion reste un bon plan, avec du contenu supplémentaire pour quelques euros de plus. Mais qu’importe le prix, Blizzard aura encore fait patienter les fans pendant des mois et des mois, pour au final ne proposer qu’un contenu que nous connaissons déjà que trop bien, sans réelles nouveautés qui pourraient relancer la hype d’Overwatch 2. C’est frustrant, mais les fans y sont malheureusement habitués…

