Overwatch 2 : le Héros Mauga présenté en détails, déjà du teasing pour 2024 !

Lors de la cérémonie d'ouverture de la BlizzCon 2023, Blizzard Entertainment a évidemment évoqué Overwatch 2, et les fans n'ont pas été déçus ! Le studio a en effet présenté le prochain Héros de son jeu de tir multijoueur, et comme les fans l'avaient déjà deviné, il s'agira de Mauga, un Tank particulièrement destructeur :

Mauga eest un Maori, il ressemble donc physiquement à un mélange entre Barret (Final Fantasy VII) et Maui (Vaiana, la Légende du bout du monde), mais il est clairement du côté des méchants, et équipé pour faire de lourds dégâts. Avec Boumax et Chacha, deux armes explosive et incendiaire, Mauga peut également foncer sur ses adversaires et les repousser, et même réduire les dégâts subits par ses alliés à proximité. Enfin, sa capacité ultime déploie un bouclier offrant des munitions illimitées. Oui, c'est un Tank, mais les joueurs DPS devraient apprécier son gameplay très offensif. Côté background, nous avons droit à une Origin Story des plus classique, Mauga était un ancien militaire qui, après avoir frôlé la mort, a décidé de reprendre sa vie en main et de se faire de nouveaux amis chaotiques, à savoir Moira, Doomfist, Sigma, Fatale, Sombra ou encore Faucheur.

En plus de cela, les développeurs ont profité de la BlizzCon 2023 pour parler de l'avenir un peu plus lointain du jeu. L'année prochaine, les joueurs d'Overwatch 2 peuvent s'attendre à découvrir Hanoaka, une nouvelle carte inspirée d'Hanamura (disparue dans OW2 comme toutes les maps d'Assaut), le mode de jeu inédit Clash en PvP et surtout deux nouveaux Héros. Nous savons déjà qu'il s'agira d'un DPS et d'un Healer, et chose rare, nous avons même déjà droit à deux artworks qui font rêver les fans et qui vont alimenter les théories :

Avant cela, nous aurons évidemment droit à une Saison 8 dès le 5 décembre prochain, mais les joueurs impatients peuvent déjà essayer Mauga dans Overwatch 2 jusqu'au 5 novembre prochain, l'occasion de tester ses capacités avant son arrivée finale dans le FPS free-to-play le mois prochain. Sur la seconde page, vous pouvez retrouver des images et concept arts du Héros ainsi que ses capacités. Des cartes prépayées Blizzard Battle.net sont disponibles chez Micromania.