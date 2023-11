BlizzCon 2023 : WoW, Overwatch 2, Diablo IV, voici le programme de l'évènement

Ça y est, après quelques années de galère et des conventions uniquement en ligne, Blizzard est de retour cette semaine au Anaheim Convention Center pour la BlizzCon 2023. Le studio américain relance son salon en présentiel avec des invités et des spectateurs, le but étant toujours de parler de ses jeux, des futures mises à jour et parfois de titres inédits.

La BlizzCon 2023 sera lancée le 3 novembre, avec une cérémonie d'ouverture en début de soirée, le programme sera chargé, et d'ailleurs, le voici :

Vendredi 3 novembre : 19h - Cérémonie d'ouverture ;

21h30 - World of Warcraft : What's Next ;

22h30 - Overwatch 2 : plongée en profondeur ;

23h30 - World of Warcraft Classic : Ce qui s'en vient. Samedi 4 novembre : 00h30 - Hearthstone : What's Next ;

1h30 - Les rumeurs de Warcraft ;

20h00 - World of Warcraft : Deep Dive ;

21h30 - Overwatch 2 : ce qui nous attend ;

22h30 - Discussion sur le feu de camp de Diablo IV. Dimanche 5 novembre : 00h45 - Soirée de la communauté ;

2h15 - Apparition de LE SSERAFIM.

Bien évidemment, la BlizzCon 2023 sera à suivre en ligne sur YouTube ou Twitch, et comme à chaque fois, les fans peuvent opter pour un pack de contenus numériques, une Collection BlizzCon que vous pouvez retrouver sur Battle.net. Des cartes prépayées Blizzard Battle.net sont également disponibles chez Micromania.

