Overwatch 2 : de la K-Pop bientôt dans le FPS gratuit

Avec Overwatch 2, Blizzard veut s'inspirer de Fortnite en réalisant des collaborations avec d'autres franchises variées, et il l'a déjà fait avec One Punch Man. Le prochain partenariat ne sera pas avec une licence de fiction, mais bien avec un jeune groupe de K-Pop formé en 2022 et qui grimpe très vite.

Blizzard a en effet officialisé une collaboration avec Le Sserafim, un girls band de Source Music et composé de Sakura, Chaewon, Yunjin, Kazuha, et Eunchae. Le clip Perfect Night, qui sera diffusé le 26 octobre prochain à 6h00, sera en lien avec l'actuelle saison d'Overwatch 2, et les joueurs vont pouvoir découvrir à partir du 1er novembre prochain un mode de jeu et des objets in-game exclusifs inspirés par Le Sserafim. Davantage de détails seront donnés la veille du lancement de l'évènement.

Pour conclure en beauté, le studio annonce que Le Sserafim sera le 4 novembre prochain à l'occasion de la BlizzCon 2023 pour jouer leur titre Perfect Night sur scène. Overwatch 2 est pour rappel jouable en free-to-play sur PC, PlayStation, Xbox et Switch, vous pouvez retrouver des produits dérivés sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.