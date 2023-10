RUMEUR sur Diablo IV : des détails sur la première extension en fuite, dont sa zone de jeu et une nouvelle classe

Plus encore qu'avec Diablo III, Blizzard compte bien faire durer Diablo IV de nombreuses années avec divers contenus saisonniers au sein de son vaste monde de Sanctuaire interconnecté. Après avoir lancé le hack'n slash en juin dernier, la Saison de la malfaisance est donc venue occuper un minimum les joueurs dès juillet et a récemment laissé sa place à la Saison du sang, plus prometteuse avec ses pouvoirs vampiriques, bien qu'elle reprenne le même principal avec une trame narrative assez vite expédiée. Outre ces ajouts temporaires, le studio va également proposer des extensions. Rod Fergusson avait déclaré en juin que deux étaient déjà en développement et il a renchéri le mois dernier auprès de Dexerto en précisant que nous aurons droit à des DLC annuels sous cette forme, rompant avec la tradition de n'en proposer qu'une seule (Diablo: Hellfire, Diablo II: Lord of Destruction et Diablo III: Reaper of Souls). Oui, cela rappelle ce que fait Bungie avec Destiny 2, ou du moins ce qui se faisait jusqu'au terme de la première saga en début d'année prochaine. Mais à quoi faut-il s'attendre ? Eh bien, à l'approche de la Blizzcon 2023, de soi-disant leaks ont fait leur apparition et nous allons voir ce qu'elles disent. Si vous n'avez pas encore terminé la campagne de Diablo IV, ne lisez donc pas ce qui suit, car nous allons spoiler la fin.

Pour commencer, le réseau de distribution de contenu (CDN) privé de Diablo IV est passé en version 2.0 au début du mois, BlizzTrack montrant bien qu'il s'agit de la build actuelle en alpha. C'est apparemment grâce à cela qu'un vidéaste appelé YbuBaKa a pu dataminer les fichiers, dont un résumé des trouvailles a été effectué sur ResetEra, qui rapporte ses propos à la base en russe (les fichiers sont toutefois montrés dans la vidéo). Cela nous révèle à priori plusieurs détails sur la première extension du jeu qui se nommerait Lord of Hatred. Oui, il s'agit bien du titre donné à Méphisto, rien de plus logique compte tenu du fait que Neyrelle a emprisonné son âme dans la Pierre d'âme, scellant le destin de l'humanité. Dans l'épilogue, elle évoque le fait que nous devrons l'affronter lui et ses frères (Diablo et Baal), voyageant à travers Sanctuaire pour trouver une solution, le loup servant de manifestation à Méphisto à ses côtés. Nous savons simplement qu'elle a fini par prendre la mer, mais pour aller où ?

Eh bien, si vous êtes un nouveau joueur, vous ignorez peut-être le fait que la carte du jeu composée des Pics Brisés, de Scosglen, des Steppes arides, du Kehjistan et de Hawezar n'est qu'une partie de Sanctuaire. Diablo : Le livre de Lorath, un véritable ouvrage vendu 34,90 € à la Fnac ou sur Amazon, nous apprend que notre allié est parti sur les traces de Neyrelle et que celle-ci a embarqué au port de Kurast. La cinématique nous la montre donc prenant le large sur les Mers jumelles, mais le jeu du chat et de la souris entre les deux se poursuit ensuite et pendant une période indéterminée à la Nouvelle-Tristram, Ivgorod ou encore Xiansai... Oui, c'est assez dommage qu'il faille passer par un ouvrage externe au jeu pour avoir droit à la suite de la trame principale...

En revanche, il ne faudra visiblement pas partir aussi loin pour notre prochaine aventure. En effet, la nouvelle région serait celle de Kurast, qui désigne avant tout le nom d'une cité située au sud des zones actuellement accessibles et que les joueurs de Diablo II connaissent bien. Travincal est aussi mentionné dans les fichiers, qui servait autrefois de quartier général au Zakarum avant de tomber en ruine suite aux actions de... Méphisto. La nouvelle classe de l'extension se nommerait Spiritborn, en lien avec la nature. Enfin, plusieurs fonctionnalités sont mentionnées, à savoir un système de Mercenaire qui aurait son propre système d'équipement et d'arbre de compétences, des Raids et des Pierres de runes (Runestones). Tout n'est pas forcément lié au DLC et ce dernier élément pourrait pourquoi pas être la mécanique de la prochaine saison.

Nous ne tarderons sans doute pas à obtenir des réponses, puisque la Blizzcon 2023 aura lieu les 3 et 4 novembre avec notamment un panel le samedi où ce qui est à venir dans le jeu sera discuté. Vous pouvez actuellement jouer gratuitement à Diablo IV sur PC pendant quelques jours, avec des limitations. Sinon, il est vendu sur consoles à partir de 51,90 € sur Amazon.