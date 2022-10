Overwatch 2 : déjà 25 millions de joueurs et une fréquentation quotidienne record pour le free-to-play

En 6 ans d'existence, Overwatch était devenu l'une des références incontournables sur le terrain des FPS multijoueurs. Le jeu payant avait attiré plus de 50 millions d'adeptes (chiffre de février 2020), mais Activision Blizzard a fait le pari risquer de l'arrêter cette année pour proposer un Overwatch 2 en free-to-play, avec quelques mécaniques changées et un nouvel écosystème économique.

Le titre est disponible depuis la semaine dernière et, malgré un lancement un peu chaotique, le public a été au rendez-vous. Activison Blizzard a annoncé qu'Overwatch 2 a réuni plus de 25 millions de joueurs uniques en 10 jours, « atteignant déjà une base de joueurs quotidienne répartie presque uniformément dans la région EMEA, l'Asie et l'Amérique», avec un pic de joueurs quotidien représentant près du triple de celui d'Overwatch. Bon, techniquement, cela veut aussi dire que tous les acheteurs du premier jeu n'ont pas encore essayé sa suite, mais ces chiffres restent impressionnants.



« Le lancement d'Overwatch 2 a été un moment si important pour Blizzard. Nous sommes ravis d'amener de nouveaux joueurs du monde entier dans l'univers dynamique d'Overwatch tout en accueillant à nouveau la communauté Blizzard existante », a déclaré Mike Ybarra, président de Blizzard Entertainment. « Ce n'est que le début - il y a tellement de possibilités à explorer dans le monde d'Overwatch, et nous avons hâte que les joueurs découvrent tout ce que l'équipe construit pour le jeu en direct. »

Reste désormais à voir si Activision Blizzard arrivera à fidéliser ce nouveau public tout en conservant sa base de fans initiale.

