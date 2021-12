ANNO 1800 : 2 millions de joueurs et une date de sortie pour le mode Scénario Eden Burning

ANNO 1800 continue son chemin sur ordinateurs, Ubisoft annonce que son jeu de gestion a récemment dépassé les deux millions de joueurs. Pour fêter ça, le studio offrira deux skins de navires pour le Croiseur de combat et le Navire de ligne. Mais les joueurs vont surtout pouvoir découvrir les Scénarios.

ANNO 1800 va en effet très prochainement accueillir ce nouveau mode de jeu, séparé de la Campagne ou du Bac à sable, permettant de se lancer dans des défis scénarisés. Le premier sera Eden Burning, créé lors de la Green Game Jam 2021 et qui demandera de mener un projet industriel tout en prenant soin de l'environnement et en mesurant l'impact écologique des ressources renouvelables ou non. Eden Burning sera le premier d'une série de Scénarios pour ANNO 1800, Ubisoft promet au moins un nouveau défi accompagnant chacun des trois DLC de la Saison 4.

Ubisoft va plus loin et annonce le DLC Arbre Solidaire, vendu 2,99 € dans la boutique et qui permettra de planter un arbre décoratif dans sa ville. Pour chaque achat, 1 € sera reversé à Ecologi, une entreprise sociale qui finance la reforestation. Le DLC sera vendu jusqu'au 31 mars 2022, puis sera proposé gratuitement par la suite, c'est donc surtout là l'occasion de soutenir une cause écologique.

Tout cela sera disponible à partir du 14 décembre 2021 dans ANNO 1800. Vous pouvez retrouver le jeu à 21,99 € chez Gamesplanet.