Overwatch 2 atteint les 35 millions de joueurs, Blizzard confiant quant à son succès commercial

Le 4 octobre dernier sortait Overwatch 2, qui remplace le premier volet payant avec un modèle économique free-to-play et des nouveautés, comme des Héros, des cartes et un mode de jeu inédits. Un titre qui aura su attirer plus de 25 millions de joueurs en 10 jours, mais un mois après le lancement, Blizzard fait déjà de nouveau le point.

Dans son dernier bilan financier, le studio s'est attardé sur le cas d'Overwatch 2, annonçant qu'il comptait désormais 35 millions de joueurs. Le développeur ne mentionne pas la fréquentation quotidienne, mais affirme que nombreux sont les joueurs à être des nouveaux venus sur la franchise, c'est-à-dire qui n'avaient jamais joué à Overwatch 1 avant. Le free-to-play attire, il y avait deux fois mois de joueurs sur le premier volet un mois après sa sortie en 2016, lui qui était vendu plein pot.

Blizzard affirme enfin qu'Overwatch 2 devrait être « un contributeur significatif aux activités » du studio dans les prochains mois, malgré un modèle économique qui peine à séduire. Pour rappel, les développeurs ont récemment sondé les joueurs concernant le free-to-play et les skins vendues dans la boutique in-game. Enfin, Blizzard rappelle qu'OW2 va avoir droit à du contenu additionnel régulier, à savoir des Héros, cartes et modes de jeu rajoutés au fil des saisons, sans oublier le PvE coopératif très attendu. D'ailleurs, le 36e Héros Ramattra a été dévoilé lors de la finale de l'Overwatch League le week-end dernier. Vous pouvez retrouver des produits dérivés du jeu sur Amazon.