Overwatch 2 : Blizzard envoie des sondages sur le modèle économique

Au début du mois, Blizzard a enfin lancé Overwatch 2, avec un modèle économique qui fait grincer des dents. Adieu les Coffres avec des récompenses aléatoires, les joueurs doivent débloquer du contenu cosmétique au travers d'un Passe de combat ou en passant par une boutique in-game.

Problème, les prix sont exorbitants, plus de 20 € pour une tenue Légendaire, tandis que la monnaie in-game, les Pièces Overwatch, demande de jouer des mois pour s'offrir une skin de ce genre sans sortir la carte bleue. Des joueurs du premier volet se sont amusés à calculer qu'ils avaient dans leur inventaire pour plus de 10 000 dollars de contenus cosmétiques grâce aux anciens Coffres, tandis que d'autres soulignent que le porte-bonheur Pachimari coûte environ 7 $/€ dans Overwatch 2, mais le vrai porte-clés est affiché à 5 $ sur la boutique de Blizzard, hors frais de port.

Autant dire qu'il y a des choses à améliorer et les développeurs en sont évidemment conscients. Plusieurs internautes de Reddit affirment ainsi avoir reçu un sondage de la part de Blizzard, leur demandant leur avis sur le modèle économique d'Overwatch 2 et surtout sur le Passe de combat et la boutique en jeu. Un autre joueur indique avoir reçu un e-mail un peu différent, lui demandant son retour sur l'achat du Pack de l'Observatoire, vendu 39,99 € et incluant des skins, l'accès au Passe de combat de la Saison 1 et des Pièces Overwatch.

Bien évidemment, il s'agit surtout pour Blizzard de prendre la température un mois après la sortie d'Overwatch 2, mais la douche risque d'être froide pour le développeur. Le principal étant de rester poli en remplissant ce sondage, en espérant que cela fasse bouger les choses pour les futures saisons du jeu. En attendant, vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.

