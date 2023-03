Hi-Fi Rush : déjà 2 millions de joueurs pour le jeu d'action musical

Lors du Xbox & Bethesda Developer_Direct en janvier dernier, Microsoft a dévoilé Hi-Fi Rush, un jeu d'action et de rythme pour le moins original et développé par Tango Gameworks, pourtant plus habitué aux jeux un peu plus sombres comme The Evil Within et Ghostwire: Tokyo.

Le jeu a été lancé dans la foulée de sa présentation sur PC et Xbox Series X|S, et il a séduit tout le monde, les joueurs comme les critiques. Un peu plus d'un mois après cette sortie surprise, Tango Gameworks et Bethesda annoncent que Hi-Fi Rush compte déjà plus de deux millions de joueurs. Le titre a attiré les curieux et il est pour rappel inclus dans le PC/Xbox Game Pass.

Entre la sortie de ce jeu coloré et le futur départ de Shinji Mikami, Tango Gameworks se diversifie et se transforme, impossible de savoir à quoi ressemblera le prochain titre du studio. Vous pouvez jouer à Hi-Fi Rush et à un tas d'autres jeux en vous abonnant au Game Pass Ultimate contre 12,99 € par mois via Amazon.

