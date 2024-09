Hi-Fi RUSH 2 : Krafton n'a pas de grands espoirs pour le jeu de Tango Gameworks

L'année 2024 est compliquée pour les studios de Microsoft, le constructeur des Xbox a notamment fermé Tango Gameworks, une propriété de Bethesda qui a développé les survival-horror The Evil Within, le jeu d'action et d'aventure Ghostwire: Tokyo, sans oublier l'excellent jeu de rythme et d'action Hi-Fi RUSH, récemment porté sur PS5.

Un coup dur pour le studio et les joueurs, mais à la surprise générale, Krafton a racheté Tango Gameworks. L'éditeur de PUBG: Battlegrounds sauve l'équipe, mais pas les licences The Evil Within et Ghostwire: Tokyo. Le studio coréen a quand même récupéré les droits de Hi-Fi RUSH pour développer une suite, mais ce n'est pas par appât du gain, comme l'a expliqué le CEO Changhan « CH » Kim à Game Developer :

Nous voulions préserver leur héritage. Bien qu'ils n'aient pas eu beaucoup de succès avec leurs jeux, nous avons vu de nombreuses créations qui méritaient d'être poursuivies. C'est pourquoi nous avons voulu travailler avec cette organisation. Parce que les fans de Hi-Fi Rush veulent vraiment voir des suites, nous avons négocié avec la société mère de Tango Gameworks pour acquérir également cette propriété intellectuelle. Nous voulions nous assurer que l'accord soit conclu rapidement pour minimiser ce trou dans leur carrière. Si nous devions acquérir toutes les licences, je pense que cela compliquerait trop les choses. Krafton est une entreprise assez importante, mais Microsoft est très compliquée. Nous voulions aider l'équipe à continuer à développer ses jeux, et en particulier Hi-Fi Rush. Quand je pense à nos fans, je pense que ce qui les intéresse vraiment, ce sont les suites de Hi-Fi Rush.

Chose intéressante, le patron de Krafton affirme que le montant du rachat de Tango Gameworks était « ni trop cher, ni trop bon marché non plus », mais la somme versée n'était selon lui « pas vraiment importante pour Microsoft ». Le studio de développement japonais comptait une cinquantaine d'employés lors du rachat, Krafton veut désormais doubler ses effectifs pour développer Hi-Fi RUSH 2 et d'autres projets. Cependant, l'idée n'était pas de gagner un paquet d'argent avec cette suite :

Nous ne pouvons pas acquérir Tango Gameworks en nous basant sur leurs finances ou leurs chiffres, n'est-ce pas ? Pour être franc, nous ne pensons pas que Hi-Fi Rush 2 va nous rapporter de l'argent. Mais cela fait partie de notre tentative. Nous devons continuer à essayer de développer des jeux dans un esprit de défi. Tango Gameworks est créatif. Ils veulent essayer quelque chose de nouveau, et nous voulons en faire plus. Créer des jeux vidéo est vraiment une industrie à succès ou à échec, et c'est une prise de risque. Mais avoir plus de projets en lice est en fait un moyen d'atténuer les risques, car l'un d'entre eux pourrait bien fonctionner. Le succès ne doit pas être votre objectif. Si vous y réfléchissez de cette façon, Hi-Fi Rush a peut-être apporté un peu de négatif en termes de finances, mais c'est une équipe qui devrait être encouragée à créer quelque chose de nouveau et à poursuivre son voyage. Nous voulons avoir plus d'équipes comme celle-là sous notre égide.

Krafton veut ainsi miser sur la créativité et surtout multiplier les projets pour rencontrer le succès commercial. Ces dernières années, l'éditeur coréen avait misé gros sur The Callisto Protocol, qui avait été un échec commercial pour lui et son développeur Striking Distance Studios. Il va sans doute falloir patienter un moment avant de découvrir Hi-Fi RUSH 2, mais au moins, les fans sont rassurés.

