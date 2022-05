Knockout City : des objets Among Us, une Balle Boomerang et bien plus avec la Saison 6 City of Tomorrow, la première en free-to-play

Il va y avoir du changement pour Knockout City la semaine prochaine. C'est en effet le 1er juin que le jeu de dodgeball en multijoueur passera en free-to-play, à l'occasion de l'Année 2 et la Saison 6 du projet. Velan Studios va en effet se séparer d'Electronic Arts pour devenir auto-éditeur de son bébé et lui offrir un nouvel élan.

Ce tournant ne se fera pas sans contenu supplémentaire gratuit. La Saison 6, City of Tomorrow, ajoutera en effet une Balle Boomarang, une Cachette améliorée pour s'occuper en faisant du basket, d'autres jeux de balles ou du parkour en attendant le début de la partie, davantage d'options et de personnalisation pour notre tanière, des Concept-Cars en nouveaux véhicules d'équipage, la boisson Starfuit Special pour avoir un bonus d'XP pendant une heure, des récompenses additionnelles en League Play et un nouveau Brawl Pass. Il proposera comme toujours un parcours gratuit et payant, et parmi les objets cosmétiques à débloquer sans payer, il y aura des skins en partenariat avec Among Us !

Sinon, pour les joueurs les plus investis, il sera possible d'aller au-delà du niveau 100 de Diamond Street Rank, en gravissant les niveaux Chrome Street Rank. 100 rangs supplémentaires sont à monter pour obtenir expérience, Holobux, boissons, cosmétiques et autres. La roadmap des évènements spéciaux jusqu'en août 2022 a d'ailleurs déjà été dévoilée.

Si vous voulez malgré tout payer Knockout City pour bénéficier du Loyalty Royalty Bonus lors de son passage en free-to-play, le titre est toujours vendu à partir de 19,99 € sur Amazon.fr.