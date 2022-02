Knockout City va devenir free-to-play sans EA lors de son Année 2, une Saison 5 dédiée aux Grands Succès avant cela

Grâce à un départ canon et une première partie de l'expérience gratuite, Knockout City a réussi à se constituer une communauté solide qui le soutient encore. Le jeu multijoueur qui reprend les codes du dodgeball en était à sa Saison 4, il va prochainement accueillir une Saison 5 que Velan et Electronic Arts présentent aujourd'hui.

Appelée Grands Succès, elle fera revenir du contenu passé apprécié comme les modes Super pouvoirs !, Réaction en chaîne et Basket baston, tout en proposant des récompenses inédites et un évènement spécial à venir au printemps. Elle débutera le 1er mars 2022 et durera 3 mois, mais apportera globalement moins de nouveautés que par le passé. Et pour cause : les développeurs préfèrent se concentrer sur la Saison 6, la première partie de l'Année 2, qui transformera totalement Knockout City en free-to-play le 1er juin ! Plus étonnant, Velan en profitera de s'émanciper d'Electronic Arts et devenir auto-éditeur du projet.

Une fois la Saison 5 terminée, nous lancerons l’Année 2 de Knockout City, avec une nouveauté de taille : Knockout City sera accessible gratuitement dès ce printemps pour la Saison 6 ! C’est pour nous un grand plaisir d’ouvrir notre jeu à des millions de nouveaux joueurs du monde entier en le rendant totalement gratuit. Nous tenons cependant à remercier tous les fans de la première heure d’avoir acheté Knockout City et de nous avoir soutenus dès le début de notre aventure. Votre dévouement et votre fidélité nous motivent tous les jours à continuer à construire notre monde. Nous n’aurions pas pu aller aussi loin sans vous. Notre priorité sera toujours notre communauté, c’est pourquoi nous avons créé pour la Saison 6 un pack Fidélité spécialement conçu pour les joueurs ayant acheté le jeu avant le lancement de la Saison 6. Ce pack contiendra des objets cosmétiques légendaires exclusifs, des boosts d’XP et 2 000 Holofrik. L’autre grand changement qui surviendra au cours des premières Saisons de l’Année 2, c’est que nous (Velan Studios) allons autoéditer Knockout City ! Dès la fondation de notre studio, nous avons souhaité offrir de nouvelles expériences révolutionnaires à notre incroyable communauté de joueurs. Nous n’aurions jamais pu proposer Knockout City au monde entier sans le soutien exceptionnel d’EA Originals, mais avec le passage au modèle free-to-play, il nous semble logique de gérer nous-mêmes l’édition du jeu pour travailler encore plus étroitement avec notre communauté. Nous avons des projets passionnants pour Knockout City et l’autoédition va permettre de réaliser pleinement notre vision à long terme pour le jeu. Une chose est sûre : nous sommes impatients de vivre la suite des événements, car ce n’est que le début. Mais qu'est-ce que cela veut dire, concrètement ? Tout d’abord, il nous reste encore pas mal de travail à faire en coulisses pour nous préparer au modèle gratuit et notre équipe se consacre pleinement à ce projet. En conséquence, la Saison 5 sera un peu moins riche en contenu que les saisons précédentes. Ainsi, il n’y aura pas de nouveau Pass bagarre, moins de packs et d’objets cosmétiques et pas de nouvelle carte ni de nouveau ballon. Cependant, tout cela est temporaire et nous vous proposerons un nouveau Pass bagarre, des objets cosmétiques et de nombreuses autres fonctionnalités dans la Saison 6, puis des cartes et des ballons inédits lors des saisons suivantes (petit scoop : vous pourrez découvrir un nouveau Ballon dès la Saison 6... mais il va falloir attendre pour en savoir plus !). Pour l’instant, un Compte EA reste nécessaire pour jouer et vos données seront traitées conformément à la Politique relative à la protection des données personnelles et aux cookies d’EA. Nous vous en dirons plus sur la Saison 5, Grands succès, ainsi que sur le passage au modèle gratuit, l’autoédition et le futur passionnant de Knockout City dans les jours, les semaines et les mois à venir. Nous sommes impatients de vous faire découvrir toutes les surprises qui vous attendent !

Les choses vont donc changer pour Knockout City, qui va forcément attirer les regards d'un public encore plus large. Le succès est-il parti pour durer ? Pour les impatients, la Block Party Edition et ses bonus sont disponibles à partir de 19,99 € sur Amazon.fr.