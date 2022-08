Knockout City : des skins de Tortues Ninja, une map boueuse et bien plus pour la sortie de la Saison 7 : Mutant Mutiny

Velan Studios a pris un gros risque en se séparant d'Electronic Arts pour la suite de Knockout City, son jeu de dodgeball multijoueur à succès. Il roule désormais en solitaire depuis la Saison 6, qui fut aussi celle du passage en free-to-play. La machine est donc lancée sur de nouveaux rails et continue d'avancer avec le lancement de la Saison 7 : Mutant Mutiny ce mardi 30 août.

Après un partenariat avec Among Us, ce sont cette fois des objets cosmétiques Tortues Ninja qui pourront être débloqués via le Brawl Pass premium, comme la combinaison Channel 6 d’April O’Neil et le masque de Shredder. En revanche, pour débloquer les skins et les animations d'entrée de Leonardo, Donatello, Michelangelo et Raphael, il faudra acquérir un Teenage Mutant Ninja Turtles Bundle à 19,99 €, disponible sur PC, PS4 et Xbox One (et seulement le 12 septembre sur Switch suite à un souci technique).

Des personnages mutants pourront par ailleurs être obtenus via le Brawl Shop ou le Brawl Pass, et sont dénommés Neon, Susan, Ratfink et Goober. La dernière mise à jour introduit sinon la carte Sludge Works et l'entraînement associé, la possibilité d'acheter des slots pour enregistrer jusqu'à 3 personnages additionnels, des options de paramétrage des parties privées, un Ultimate Throw appelé Fast Fall pour les héros mutants, et plus encore. Plusieurs évènements spéciaux sont d'ores et déjà prévus jusqu'à la Saison 8, vers le 29 novembre 2022, en témoigne la roadmap ci-dessous. Le changelog complet du patch 7.0 est lui visible sur le site officiel.

L'avenir est donc radieux pour les joueurs de Knockout City, et pour les fans de Tortues Ninja. Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, de sortie cette semaine, est d'ailleurs disponible à partir de 39,99 € sur Amazon.fr.

