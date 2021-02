It Takes Two : le nouvel EA Originals présente son gameplay éclectique en coopération avec une bande-annonce

Après A Way Out, Josef Fares et Hazelight Studios veulent à nouveau renouveler le genre du jeu coopératif avec un jeu de plateformes et d'action-aventure, où la narration croise régulièrement le gameplay, It Takes Two. Pour ceux qui ne seraient pas encore familiers avec le titre, le directeur créatif l'a présenté dans une bande-annonce inédite en ce début de semaine.



Nous incarnerons donc Cody et May, ou plutôt les figurines à leur effigie fabriquées par leur fille Rose, alors que le couple bat de l'aile. Aidé par un livre loufoque appelé Dr. Hakim, le duo va devoir réparer sa relation en complétant un tas de défis originaux : comme l'explique Josef Fares, chaque rebondissement de l'histoire peut donner lieu à une scène au gameplay novateur, parfois différent selon votre personnage de surcroît. Plusieurs exemples sont montrés dans la vidéo, mais bien d'autres nous attendent in-game.

It Takes Two est exclusivement jouable à 2 en ligne, mais grâce au Pass Ami, il n'y a besoin d'acheter qu'un exemplaire. Si l'aventure vous tente, la date de sortie est calée au 26 mars 2021 sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox One, et vous pouvez précommander votre exemplaire sur CDiscount pour 39,99 €.

Lire aussi : It Takes Two : le jeu est gold, Josef Fares promet 1 000 $ si vous vous ennuyez