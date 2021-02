It Takes Two : le jeu est gold, Josef Fares promet 1 000 $ si vous vous ennuyez

Dans un peu plus d'un mois sortira It Takes Two, nouveau jeu de Hazelight Studios (A Way Out et Brothers: A Tale of Two Sons), et bonne nouvelle, il sera à l'heure ! Son créateur Josef Fares a en effet annoncé il y a peu que le titre était gold, ce qui signifie que le développement est terminé.

Mais Josef Fares fait surtout parler de lui pour un entretien accordé à Game Informer, durant lequel il n'a toujours pas mis sa langue dans sa poche. Le concepteur a ainsi déclaré qu'il compte offrir 1 000 $ à chaque joueur qui s'ennuierait devant It Takes Two, une déclaration évidemment choc, mais en réaction à des statistiques assez éloquentes et qui fait écho a ce qu'il avait déjà pu dire il y a trois ans :

Je sais que des gens sont venus me voir et m'ont dit : « Wow, c'est fantastique que 51 % des joueurs d'A Way Out aient terminé le jeu », et ils m'ont dit que c'était un pourcentage extrêmement élevé, mais en fait, cela m'attriste. Cela signifie que 49 % des gens ne l'ont pas terminé. Ce n'est pas quelque chose dont je devrais être heureux.

Résultat, son studio s'est penché sur ce « problème » et veut proposer avec It Takes Two une aventure originale et passionnante. Josef Fares est tellement confiant qu'il a donc fait une sacrée promesse :

C'est une autre chose que je peux vous garantir avec It Takes Two : il est impossible, et citez-moi là-dessus, de se lasser de ce jeu. Vous pouvez mettre cela en titre. Je peux littéralement donner 1 000 dollars à quiconque dit : « Oh, je suis fatigué de ce jeu maintenant parce qu'il ne me surprend pas ». Mille dollars ! Je le garantis. Je vais le donner à tous ceux qui se seront ennuyés. Mais ils doivent être honnêtes à ce sujet.

Le réalisateur et concepteur est connu pour ses propos-chocs, et pour le coup, il y a fort à parier que de nombreux joueurs vont prendre cette déclaration au pied de la lettre. Encore faudra-t-il jouer à It Takes Two, la date de sortie du jeu est fixée au 26 mars 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X | S. Vous pouvez retrouver A Way Out à 29,99 € sur Amazon.