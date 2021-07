GRID Legends : un nouvel épisode avec un mode scénarisé important annoncé !

Electronic Arts a racheté Codemasters il y a quelques mois, et au vu du catalogue de l'équipe, il a forcément plusieurs projets en développement à la fois. Même si la sortie de F1 2021 n'a eu lieu qu'il y a quelques jours, l'occasion était trop belle pour ne pas parler d'un futur titre du studio britannique lors de l'EA Play Live.

Becky Crossdale, Senior Game Designer, a pris la parole pour annoncer GRID Legends, un jeu de course aux technologies novatrices. Il proposera notamment un mode scénarisé autour d'un personnage joué par Ncuti Gatwa (Eric dans Sex Education), qui va prendre part aux GRID World Series. Des cinématiques travaillées utilisant notamment du XR (Réalité Étendue) sont prévues.



Un large choix de véhicules sera proposé, parmi des catégories très différentes. Pas moins de 130 circuits seront présents, nous emmenant dans des lieux comme Londres, Moscou ou la Strada Alpina. Le jeu en ligne nous permettra de mêler les épreuves pour créer des compétitions variées, entre courses éliminatoires et défis à la météo diversifiée.

Les légendaires GRID World Series sont de retour et, cette année, les joueurs sont au premier plan dans un documentaire époustouflant qui capture chaque instant sur la piste et en dehors. Les pilotes font face à de fortes personnalités, des politiques d'équipe internes et le tristement célèbre Ravenwest Motorsport, qui espère remporter un sixième championnat du monde. Développé à l'aide d'une production virtuelle originale rapprochant les joueurs encore plus de l'action, l'histoire de l'outsider met en scène une distribution éclectique, dont l'acteur britannique primé Ncuti Gatwa.

GRID Legends proposera du grand spectacle sur chaque centimètre de la piste. Une IA avec une personnalité unique de pilote crée des courses imprévisibles alors que les voitures se bousculent pour une place sur le podium. Les joueurs pourront concourir sur plus de 130 circuits, des pistes réelles de Brands Hatch et Indianapolis, aux circuits urbains emblématiques de GRID comme San Francisco et Paris, et plus encore. Faites la course et améliorez plus de 100 véhicules, des voitures de tourisme classiques aux gros convois, des monoplaces aux camions catégories Stadium. Avec l'ajout du créateur de course, les joueurs peuvent importer leurs courses préférées, où il est possible de piloter plusieurs catégories de voitures sur la piste et s'affronter en ligne.

« GRID Legends combine tout ce que nos joueurs aiment et ajoute des fonctionnalités de course encore plus passionnantes, y compris notre nouveau mode histoire épique », a déclaré Chris Smith, directeur du jeu GRID chez Codemasters. « Nous offrons aux joueurs plus de variété et de choix, qu'il s'agisse de créer leurs courses ultimes à l'aide de notre créateur de course ou de ramener le mode Drift demandé par la communauté. Ce n'est que le début du voyage, et nous avons hâte d'en dévoiler plus dans les mois à venir. »