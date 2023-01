GRID Legends : une quatrième extension glaciale lancée en images et vidéo

Electronic Arts et Codemasters ne lâchent pas GRID Legends. Le jeu de course a déjà accueilli trois extensions depuis sa sortie il y a près d'un an, et les développeurs continuent sur leur lancée. Aujourd'hui, ils publient Winter Bash, une quatrième extension sur le thème de l'hiver, place à une bande-annonce :

Dans Winter Bash, les joueurs retrouveront Ajeet Singh, mécanicien déjà aperçu dans Driven to Glory et qui va cette fois se lancer dans des courses épiques et surtout enneigées. La mise à jour rajoute ainsi huit évènements scénarisés, de nouveaux itinéraires de drift et trois voitures, à savoir les SRT Viper GTS-R Drift Tuned, BMW 2002 TII Race Car et Bugatti Bolide. Nous retrouverons le personnage de Valentin Manzi, cinq nouvelles routes enneigées d'Okutama Sprint et des portails et des rampes sur les routes déjà existantes. Les joueurs aussi peuvent découvrir des évènements de carrière sponsorisés inédits, des icônes, des livrées ou encore des bannières personnalisables. Paul Lovell, senior games designer chez Codemasters, rajoute :

Les fêtes de fin d'année sont peut-être terminées, mais les réjouissances ne font que commencer dans GRID Legends. Plus de parcours, de boosts, de rampes et de sensations fortes... Voilà ce que propose ce dernier DLC. Découvrez les livrées des équipes présentées dans le mode histoire Driven to Glory, qui sont désormais disponibles pour tous les joueurs, et joignez-vous à la fête !

Winter Bash est donc la quatrième et dernière extension de GRID Legends, et elle est disponible dès maintenant sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, et elle est incluse de base dans l'édition Deluxe, que vous pouvez retrouver à 23,99 € sur Amazon. Pour rappel, GRID Legends vient aussi de débarquer sur Meta Quest 2 il y a quelques jours.

