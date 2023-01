GRID Legends : sortie sur Meta Quest 2 datée et une belle remise pour les précommandes !

GRID Legends, dont vous trouverez le test original ici, vient d'être annoncé, sans trompettes ni fanfares, sur Meta Quest 2 par Electronic Arts. Aucun communiqué de presse, juste l'apparition de la page produit du jeu sur le Store du Meta Quest.

En lisant cette dernière, nous apprenons donc qu'il y aura une « une large sélection de voitures et de circuits » sans pour autant prciser combien. Nous découvrons aussi qu'il y aura un créateur de course, un mode histoire et un mode carrière qui est décrit comme « le plus important à ce jour ». Il sera possible de jouer en solo, en coppération, ou en multijoueur mais cette version ne sera pas cross-play. Il se jouera avec les Meta Touch et ne tournera pas sur Oculuis Quest mais seulement sur Meta Quest 2 et Meta Quest Pro. Le jeu sera en français et pèsera de 31,1 Go.

La date de sortie de GRID Legends est donc fixée au 12 janvier prochain sur Meta Quest 2 et Meta Quest Pro. Une remise de 10 % est accordée aux précommandes sur le Meta Quest Store. .