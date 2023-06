Hubris : il nous avait donné une claque visuelle sur PC, nous connaissons maintenant sa date de sortie sur PSVR 2 et Meta Quest !

Sorti fin 2022 sur nos casques PC VR, Hubris, dont le test est à retrouver ici, nous avait beaucoup plu sur le plan visuel avec des graphismes de haute volée et des déplacements dynamiques, alternant les phases de grimpette, de plongée et de conduite d'engins.

Outre ces aspects, le jeu propose un mix d'aventure, de gunfight et de crafting pour satisfaire le plus grand nombre, mais souffrait à l'époque de quelques lacunes qui ont au fur et à mesure des mois été comblées par de nombreux patchs, rajoutant de nouveaux ennemis, dialogues, mécaniques, musiques et améliorations de l'IA des ennemis, des performances globales, ou encore un équilibrage des combats, etc. Nous pouvons féliciter le studio pour le soin apporté à l'optimisation conséquente du jeu qui le rend encore meilleur.

Nous vous avions fait part de la volonté du studio de porter le titre sur le PSVR 2 avec une expérience un cran supérieure grâce aux capacités offertes par le nouveau casque de réalité virtuelle de Sony, à savoir des retours haptiques plus poussés, l'utilisation des gâchettes adaptatives suivant les armes, la spatialisation 3D ainsi que l'utilisation du rendu fovéal (grâce aux capacités d'eye-tracking) afin d'offrir la meilleure qualité visuelle possible.

Le studio Cyborn vient d'annoncer sur son Discord la sortie de la mouture PSVR 2 pour le 22 juin 2023, date à laquelle le titre arrivera aussi sur nos casques Meta Quest ! Après nous être entretenus avec le studio, nous pouvons d'ores et déjà annoncer que l'intégralité du jeu sera disponible sur les Meta Quest 2, Pro et 3, et tout en français s'il vous plait. Le Quest 1 ne sera malheureusement pas supporté, la faute à ses capacités graphiques inférieures au Quest 2. Le studio annonce cependant une compatibilité future du titre autonome avec le PICO 4 ainsi qu'avec le HTC VIVE XR Elite.

Les captures du jeu provenant du store Meta Quest sont pleines de promesses et il est clair que le titre sera là encore très beau. Nous avons hâte de pouvoir tester ces nouvelles moutures afin de vous faire un retour rapidement. Quoi qu'il en soit, c'est un réel plaisir que de recevoir cette annonce et elle augure une fois de plus du bon pour nous autres joueurs autonomes avec de nouveaux contenus d'envergure et de qualité pour cette année 2023.

Retrouvez Hubris sur le PlayStation Store et le Meta Quest Store au prix de 29,99 €.

Envie d'un Meta Quest 2 ? Vous pouvez vous l'offrir à la Fnac, Darty ou encore Amazon pour 449,99 € (128 Go) ou 549,99 € (256 Go).