Hubris débarque prochainement sur PSVR 2 et va mettre une claque à nos rétines

Déjà testé par nos soins, le jeu Hubris doit sa popularité (à l'instar de Kayak VR) à ses graphismes photoréalistes. À l'heure où les possesseurs du PSVR 2 en veulent graphiquement parlant pour leur argent, le dernier-né du studio Cyborn pourrait bien combler leurs attentes.

Hubris est un jeu d'action-aventure qui se déroule dans un univers de science-fiction où le joueur devra crafter des ressources afin de pouvoir améliorer son équipement et combattre les nombreux ennemis qui s'opposeront à lui. Bonne nouvelle, le portage profitera des nombreuses spécificités du PSVR 2 comme les retours haptiques et le rendu fovéal, mais pas que, puisque le studio promet des graphismes et un gameplay améliorés :

L'inclusion du rendu fovéal est une amélioration significative pour notre jeu, qui présente des scènes complexes et étendues. Cette technologie de pointe permet d'obtenir une résolution plus nette que tout ce qui a été réalisé jusqu'à présent. Les textures et les modèles du jeu sont désormais plus détaillés, tandis que le taux de rafraîchissement reste stable.

Préparez-vous à vivre une expérience de jeu encore plus immersive grâce à l'haptique avancée de la manette DualSense. Vous ressentirez chaque action dans le jeu, grâce au retour d'information fourni à la fois par les manettes et le casque. De la nage au tir, chaque action a été personnalisée avec un retour haptique. De plus, nous avons ajusté le poids des armes pour simuler une sensation d'impact, et les gâchettes s'adaptent aux spécifications de chaque arme. Les gâchettes adaptatives nous ont permis d'améliorer considérablement la précision du déclenchement des modes de tir alternatifs pour le fusil à pompe et le fusil à harpon, ce qui rend les tirs de missiles guidés encore plus réactifs.

De plus, nous avons revu le mécanisme de rechargement des armes et amélioré la visée et les viseurs de toutes les armes. De nouvelles variantes d'ennemis ont été introduites, obligeant les joueurs à aborder certaines situations différemment. L'équilibrage a également été affiné, offrant un plus grand défi aux joueurs du niveau de difficulté le plus élevé et une expérience de jeu plus centrée sur l'histoire pour ceux du niveau de difficulté le plus faible.