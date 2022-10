Demeo débarquera prochainement en réalité mixte sur Meta Quest Pro et Quest 2

Rappelez-vous, en juin dernier, nous vous avions présenté une démo de Demeo en réalité augmentée, voici que l'un des jeux phares de Resolution Games s'apprête à sortir en réalité mixte sur nos Meta Quest 2 et Meta Quest Pro le 25 octobre prochain.

Comment cela fonctionne-t-il ? Le mode réalité mixte est activé par le passthrough de la plateforme Quest, qui utilise les caméras du casque pour afficher l'environnement du monde réel en VR. Les utilisateurs peuvent ensuite placer le plateau de jeu Demeo autour de l'environnement ou sur une surface pour jouer.

Une différence de taille, sur le Quest 2, la vue passthrough utilisée pour les expériences de réalité mixte est limitée par le matériel du casque et s'affiche sous la forme d'une image à faible résolution et en niveaux de gris. En revanche, le Quest Pro proposant une meilleure définition et disposant de caméras améliorées, dont deux pour la couleur, la différence est comme nous l'avions dit précédemment de taille !

Sachez enfin que Demeo n'est pas la seule expérience de réalité mixte issue d'un titre établi qui sera intégrée au casque, puisque Schell Games a également annoncé I Expect You To Die: Home Sweet Home, une expérience de réalité mixte sous forme de mini-missions qui sortira dans le courant du mois.

Si le Meta Quest 2 vous intéresse toujours, sachez que vous pouvez toujours vous l'offrir à la Fnac, Darty ou encore Amazon pour 449,99 €.