Substance : Adobe proposera prochainement un logiciel 3D sur nos Meta Quest

Vous connaissez sans doute, du moins de nom, Photoshop, Premiere Pro ou encore After Effect. Ce que vous savez peut-être moins, c'est qu'Adobe propose également des outils d'animation 3D (Mixamo) et de Sculpt 3D (Substance). Et c'est notamment ce dernier qui s'apprête à débarquer sur nos Meta Quest.

Parallèlement à l'annonce du partenariat avec la suite Microsoft (voir article), le PDG de Meta a confirmé la collaboration avec la société Adobe, qui apportera plusieurs outils et programmes de création à destination des particuliers et professionnels. Leurs produits se retrouveront aussi bien sur le Meta Quest 2 que le Meta Quest Pro.

À ce propos, Mark Zuckerberg a déclaré ceci :

L'année prochaine, Adobe commencera à lancer une suite d'applications sur les casques Quest pour les créateurs, designers et artistes 3D professionnels. Cela inclut le logiciel Substance 3D Modeler d'Adobe, actuellement en version bêta pour Windows et PC VR.

Pour votre information, ce n'est pas Adobe qui s'est occupé premièrement de l'application dont il est question ici, mais d'Oculus. Son application nommée Medium a été rachetée par Adobe pour ensuite être renommée en Substance 3D Modeler. Cet outil vous permettra de modéliser et d'examiner des objets 3D comme si vous y étiez, via la réalité virtuelle. L'outil sera disponible l'année prochaine, sans plus de précision.

Si le Meta Quest 2 vous intéresse toujours, sachez que vous pouvez vous l'offrir à la Fnac, Darty ou encore Amazon pour 449,99 €.