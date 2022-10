Meta et Microsoft s'allient pour partir à l'assaut du monde professionnel

La Meta Connect 2022 (voir notre live) aura été le théâtre de multiples annonces. Parmi elles, un partenariat solide avec Microsoft et une vision commune de ce que sera demain le monde professionnel. Cette collaboration pourrait apparaître comme une surprise aux yeux de beaucoup, mais tâchons de rappeler que la firme de Redmond n'en est pas à son coup d'essai en matière de réalité virtuelle (VR) et augmentée (AR). Rappelez-vous que Microsoft a largement contribué à l'avènement de ces technologies en faisant figure de précurseur pour des solutions sérieuses en AR, grâce notamment à l'HoloLens, utilisé aujourd'hui dans le monde professionnel, médical ou encore dans l'armée. Souvenez-vous aussi des casques Windows Mixed Reality, que sont les HP Reverb, Lenovo Explorer ou encore le Samsung Odyssey pour ne citer qu'eux. Toutes ces avancées technologiques ont participé à ce que nous connaissons aujourd'hui et la société de Bill Gates y a largement contribué.

L'accord entre les deux sociétés repose très fortement sur le travail dans le monde professionnel. La pandémie a été pour beaucoup révélatrice de ce vers quoi notre société pourrait tendre en matière de façon de travailler. Notre manière de collaborer, de co-créer est en soit devenue une expérience. Nous ne sommes plus dépendants d'un lieu ou du temps, mais plutôt d'une manière de procéder pour être toujours plus efficaces et mieux communiquer.

Durant cette période sombre, Microsoft Teams, est devenu l'outil de communication collaboratif par excellence. C'est ainsi que les deux partenaires nous ont présenté, en marge de la Connect, l'intégration de Mesh for Teams sur les Meta Quest. Il s'agit d'un service conçu pour aider les gens à se rassembler virtuellement et collaborer, quels que soient l'endroit et l'appareil utilisé, et quelle que soit notre apparence. Entendez donc ici que les personnes physiques pourront être rejointes par des avatars Meta. Comme le citerait l'un des géants du fast-food : « venez comme vous êtes ». Que vous travailliez dans la matrice (avec un casque de réalité virtuelle), dans un bureau physique (sur un ordinateur portable) ou que vous soyez en déplacement (sur votre smartphone), il sera possible de rassembler en un seul et même lieu, un ensemble de collaborateurs, quelle que soit leur apparence, physique ou virtuelle. Horizon Workrooms sera la porte d'entrée depuis les casques Meta Quest pour accéder à Teams.

Le partenariat ne s'arrête pas là. Nous pourrons, équipés d'un Meta Quest 2 ou encore d'un Meta Quest Pro, interagir avec l'écosystème Microsoft. Entendons par là que Microsoft365 apportera Word, Excel, Sharepoint et consorts en réalité virtuelle, et nous permettra de streamer des expériences Windows Cloud PC directement dans nos casques. Active Directory, le fournisseur d'identités de Microsoft, sera aussi de la partie pour se connecter à ces services en toute simplicité et gérer les utilisateurs. Nous pourrons alors interagir avec le contenu de nos applications de productivité préférées et travailler comme à la maison, c'est-à-dire dans une certaine continuité, le travail commencé sur notre ordinateur pouvant être poursuivi en réalité virtuelle, et inversement.

Ce nouveau business model semble ravir autant Meta que Microsoft. Le premier y voit ici la manière la plus plausible de faire entrer les utilisateurs petit à petit dans son métavers, tout en s'attaquant au monde professionnel, en créant de nouvelles possibilités/opportunités avec de nombreux partenaires, sans pour autant délaisser sa branche gaming. Le second, par ce biais, compte renforcer encore plus sa présence dans les entreprises avec ses solutions bureautiques dématérialisées, d'abord dans le cloud et maintenant dans le métavers.

Même si passer la journée un casque sur la tête pourrait rebuter une grande majorité de nos concitoyens, il faut avouer que ce partenariat semble séduisant sur le papier, solide (Microsoft et ses outils n'ont plus à faire leurs preuves) et non dénué de sens pour peu que nous daignions laisser une partie de nous dans cet univers tout en pixel. Le monde en perpétuel changement dans lequel nous vivons en est la preuve, nous avons chacun une partie de nous, réfugiée d'une manière ou d'une autre dans les entrailles du numérique, et la collaboration n'a jamais été aussi efficace. Reste à savoir à quels coûts ces solutions business seront proposées et jusqu'où ces changements se feront au détriment de nos données personnelles et de nos libertés.

Et vous, que pensez-vous de cette collaboration entre deux acteurs majeurs du numérique ? Quelle sera la réponse de PICO et des autres acteurs AR / VR pour le monde professionnel ? Affaire à suivre.

