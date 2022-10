Meta Quest : le catalogue Xbox Cloud Gaming bientôt jouable via le casque de réalité virtuelle !

Avec Meta qui veut rendre son Meta Quest le plus polyvalent possible et Microsoft qui souhaite amener le Xbox Cloud Gaming sur un maximum d'appareils, il ne s'agissait que d'une question de temps avant que les intérêts des deux géants ne se recoupent. Et ce sera bientôt le cas, car à l'occasion de la Connect 2022, nous avons appris que le Xbox Cloud Gaming allait bien devenir jouable depuis les casques de réalité virtuelle de Meta !

C'est le président de Microsoft Satya Nadella qui a lui-même annoncé la bonne nouvelle (à partir de 47:30 ici), en déclarant que l'application dédiée au service de cloud gaming sera prochainement disponible sur le Meta Quest Store. Un premier aperçu de l'expérience a été donné et elle permettra de projeter nos parties streamées en cloud sur un écran en 2D de notre univers virtuel, pour y jouer avec une manette sans fil Xbox (ou un autre périphérique ?), une manière encore différente de profiter de tout le catalogue Xbox Cloud Gaming.



Lorsque vous prenez du recul, une chose que nous avons apprise, c’est comment les expériences immersives dans le jeu peuvent aider à créer une véritable communauté et une connexion. En fait, beaucoup de gens jouent déjà à nos jeux les plus populaires comme Flight Simulator et Minecraft en VR aujourd’hui. Et avec Xbox Cloud Gaming, vous pouvez diffuser des centaines de jeux sur n’importe quel appareil, ce qui vous permet de vous connecter avec les joueurs de toutes nouvelles manières, qu’ils soient juste à côté de vous ou assis à l’autre bout du monde. Nous nous associons pour apporter ce service au Meta Quest Store. Vous pourrez jouer à des jeux 2D avec votre manette Xbox projetée sur un écran massif sur Quest. Nous n’en sommes qu’à nos débuts, mais nous sommes impatients de voir ce qui nous attend.

Les détails doivent encore être précisés, comme la date de sortie de l'application ou les spécificités techniques. Mais en toute logique, nous devrions toujours pouvoir profiter du XCG via un abonnement Xbox Game Pass Ultimate à 12,99 € par mois. Le partenariat avec Microsoft ne devrait pas s'arrêter là, car Satya Nadella a aussi déclaré qu'il travaillait sur une meilleure intégration de Teams et la suite Microsoft 365 dans l'écosystème Meta.