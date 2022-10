Meta rachète les studios Armature, Camouflaj et Twisted Pixel

Meta possède déjà plusieurs studios, souvent rachetés suite à des collaborations fructueuses. Il est ainsi propriétaire de Beat Games, Sanzaru Games, Ready at Dawn ou encore Downpour Interactive, et à l'occasion de la Connect 2022, il a dévoilé que 3 autres équipes connues avaient rejoint ses rangs.

Armature Studio, à qui nous devons ReCore, Where the Heart Leads et la version VR de Resident Evil 4, a donc été récemment racheté, aux côtés de Camouflaj (République, Marvel's Iron Man VR) et Twisted Pixel ('Splosion Man, Comic Jumper, Path of the Warrior). Les sociétés devraient donc désormais plancher sur des jeux exclusifs au Meta Quest Store, et donc ne plus forcément proposer leurs créations sur les systèmes concurrents.

