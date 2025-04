VR : Meta licencie massivement des employés de Reality Labs (Oculus Studios)

Source: Bloomberg via Game Developer

Mark Zuckerberg avait de grandes ambitions dans le domaine de la réalité virtuelle, mais malgré quelques fulgurances (comme le très bon Batman: Arkham Shadow sur Meta Quest 3 et 3S l'année dernière), cette technologie reste un gouffre financier. Comme le rapporte Game Developer, le département Reality Labs a encore perdu 17,7 milliards de dollars l'année dernière, Meta prend donc de lourdes décisions.

Selon un rapport de Bloomberg, Meta a licencié plus d'une centaine d'employés de Reality Labs, principalement au sein d'Oculus Studios. Tracy Clayton, porte-parole de la firme, évoque « des changements de structure et de rôles, ce qui a eu un impact sur leur taille ». L'objectif est d'« aider les studios à travailler plus efficacement sur les futures expériences de réalité mixte pour notre public croissant, tout en continuant à proposer un contenu de qualité aux utilisateurs actuels ».

Parmi les licenciés, nous retrouvons notamment des développeurs de Supernatural, une application VR de fitness qui permet de s'étirer avec Jane Fonda, boxer avec Bon Jovi ou faire du Pilates avec Paris Hilton. Malgré cela, Tracy Clayton affirme que Meta reste « déterminé à investir dans des expériences de réalité mixte, notamment dans le fitness et les jeux ».

Le secteur de la réalité virtuelle reste compliqué, malgré des casques toujours plus abordables.