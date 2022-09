INSOLITE sur Shuhei Yoshida : l'ancien président de Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios remercie Meta

Nous n'aurions jamais parié dessus, mais il se trouve que l'ancien président de Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, Shuhei Yoshida, a remercié Meta pour son excellent travail, mais de quoi parle-t-il vraiment ?

Ces jours-ci, Shuhei Yoshida était invité à prendre la parole à la conférence GI Live 2022, où il a également parlé du PlayStation VR 2. Ce dernier a exprimé son enthousiasme à propos du prochain casque VR de Sony, le qualifiant de « véritable expérience next-gen ». Par ailleurs, il en a profité pour expliquer que le Meta Quest 2 a permis à l'industrie de la VR de sortir de son « marasme » et c'est pour cette raison que le président tient à remercier les efforts fournis par Meta, qui permettront sans doute d'offrir une visibilité plus importante sur ce nouveau médium tout en lui amenant une saine concurrence.

Toujours selon l'intéressé, le marché de la VR est encore petit et en pleine croissance. En 2016, il y avait eu beaucoup de battage médiatique autour de la réalité virtuelle lorsque Sony et Oculus ont lancé leurs premiers casques VR. Après un réel engouement, l'industrie a connu une période difficile et les investisseurs se sont désintéressés de la VR en se tournant vers d'autres horizons (sans mauvais jeux de mots en rapport avec le métavers de Meta).

Grand fan de VR, Shuhei Yoshida reconnaît l'implication de Meta :

Merci à Meta : ils font un excellent travail de promotion du Quest, de sorte que davantage de personnes viennent essayer la VR pour la première fois. Il n'en reste pas moins que la réalité virtuelle est un marché en pleine croissance et qu'elle ne représente qu'un « sous-ensemble » par rapport au marché des consoles.

Ses remerciements sont justifiés. Avec le recul, Meta a presque à lui seul maintenu en vie le côté consommateur de l'industrie en créant un écosystème rentable pour les développeurs au cours des deux ou trois dernières années. Les studios VR qui ont survécu pourraient jouer un rôle essentiel pour le PlayStation VR 2.

Il y a de grands jeux comme Horizon Call of the Mountain ou Resident Evil Village. Oui, ils sont incroyables, mais ce sont les indépendants, dans mon esprit, qui prennent vraiment un risque quand ils souhaitent réaliser des jeux en VR.

Il s'est également exprimé au sujet du métavers :

L'engouement pour le métavers a apporté un nouvel élan et de nouveaux investissements à l'industrie. Nous verrons d'excellents jeux VR de la part d'éditeurs VR qui ont beaucoup appris entre-temps et disposent de nouvelles ressources pour mettre en œuvre leurs projets.

Et s'en est suivi un long monologue aussi riche que passionnant :

Lorsque l'industrie vidéoludique a commencé à s'intéresser à la VR, il y a eu quelque chose de vraiment excitant d'un point de vue technique ou du point de vue gameplay. Mais comme le marché était petit, ce qui se passe, c'est que les indépendants ont attendu des décennies avant d'assouvir leurs rêves. Ils ont attendu que cette technologie, comme Mizuguchi-san (développeur de Rez Infinite et Tetris Effect), devienne disponible pour qu'ils puissent créer des jeux. Il y a eu un grand engouement autour du PSVR et de l'Oculus Quest lorsque nous avons été lancés à peu près en même temps en 2016, mais après quelques années, les investisseurs sont passés à autre chose et les années 2017, 2018 et 2019 ont été très difficiles. Mais il y a des éditeurs indépendants et des développeurs VR qui ont survécu à cette période difficile. Ils ont sorti de nouveaux jeux en VR, ils ont développé cette connaissance et cette expérience sur la façon d'utiliser cette nouvelle technologie, et ils font des jeux de plus en plus qualitatifs. Maintenant, avec le métavers, les investissements reviennent et certains d'entre eux investissent beaucoup d'argent et deviennent des éditeurs pour aider d'autres développeurs. Vous verrez d'excellents jeux VR sortir de ces éditeurs VR désormais redynamisés, élargis et réinvestis.

Il est intéressant de se demander à quoi aurait ressemblé la stratégie VR de Sony si le Meta Quest 2 n'avait pas connu un succès aussi retentissant. Sony aurait-il osé une deuxième tentative avec le PlayStation VR 2 ou s'en serait-il plutôt abstenu, puisque les studios VR se seraient entre-temps détournés du support ? Nous ne le saurons probablement jamais. Quoi qu'il en soit, cela fait plaisir à entendre et à voir, quand nous connaissons les tensions existantes entre Sony et Microsoft sur la gestion des exclusivités. Pour rappel, Shuhei Yoshida a dirigé les actuels PlayStation Studios de Sony pendant dix ans et a joué un rôle déterminant dans le développement du PlayStation VR. Depuis la fin de l'année 2019, il soutient les studios indépendants au nom de l'entreprise.

