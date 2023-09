Meta Quest 3 : certains studios jouent déjà le jeu de l'optimisation et c'est impressionnant !

Si nous savons que de nouvelles licences sortiront prochainement sur le tout nouveau Meta Quest 3 (Assassin's Creed Nexus VR, Asgard's Wrath II, Stranger Things VR), ne perdons pas de vue que celui-ci est, comme les précédents casques, rétrocompatible. A ce propos, le casque n'est pas encore sorti que deux studios, Vertical Robot (Red Matter) et Skydance Interactive (The Walking Dead : Saints & Sinners) embrayent le pas de l'optimisation.

Que vous ayez envie de redécouvrir vos jeux ou que vous souhaitiez les découvrir sous un meilleur jour, Meta promet que son futur casque en sera capable. Alors, bien entendu, entre le fait de rendre le jeu compatible Quest 3 à travers un patch et l'optimiser en bonne et due forme (éclairage, textures, définition…), il y a un gap. Et c'est ce fossé que nous avons pris en pleine figure (pour rester poli) lors de la Meta Connect 2023.

Comparatif Meta Quest 2/Meta Quest 3 - The Walking Dead Saints & Sinners

Même si cette version est encore loin d'égaler les versions PCVR et PSVR 2, le survival horror de Skydance Interactive se montre toutefois efficace sur Meta Quest 3, surtout face à la version Meta Quest 2 : moins de brouillard, des textures plus fines, une définition plus élevée, une végétation luxuriante, pour sûr, cela n'a plus rien à voir avec la version Wish que certains s'accordaient à penser.

Le studio n'est d'ailleurs pas avare en optimisation, puisque, rappelez-vous, celui-ci avait déjà opérant un lifting quelque temps auparavant pour le PlayStation VR 2, avec le même soin : celui de tirer le meilleur de chaque machine, quelle qu'elle soit. Nous ne pouvons que saluer l'initiative !

Comparatif Meta Quest 2/Meta Quest 3 - Red Matter 2

Deuxième comparatif et pas des moindres, puisqu'il s'agit ni plus ni moins de la vitrine technologique de la VR (tous supports confondus) : Red Matter 2. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une simple compatibilité, mais bien d'un travail de fond (augmentation de la définition, textures 4K, ombres dynamiques…) soit tout ce qui n'a pas pu être présent, faute de puissance, sur l'ancienne version (qui est déjà magnifique, faut-il le rappeler).

Qu'en penser ?

Si nous savons, par expérience, que cela ne dépassera pas l'effet d'annonce (nous espérons nous tromper), en réalité peu de studios iront jusqu'à rafraîchir leurs jeux pour l'occasion, préférant de loin s'attarder sur la compatibilité de leurs titres sur Meta Quest 3 plutôt qu'à les optimiser, car cela entraîne un coût que beaucoup d'entre eux ne peuvent pas se permettre. Pour palier à cela, Anagan79, notre développeur, s'attèlera à la sortie du casque à rendre compatible (nous lui souhaitons bien du courage) son application d'optimisation : Quest Games Optimizer.

Dernier point et sûrement le plus important, il faudra être vigilant ! Nous l'avions vécu à la sortie du Meta Quest 2, beaucoup de studios entretiennent (pour des raisons marketing) l'ambiguïté entre compatibilité et optimisation, nous faisant croire que l'un comprend forcément l'autre. Afin d'éviter de vous faire avoir, plusieurs solutions s'imposent :

Se rendre sur la page Meta Store du jeu convoité et regarder le changelog (notes de mise à jour), si le jeu est déclaré compatible sur sa vignette, mais que rien apparaît sur le changement de version (hormis un Quest 3 Compatible), c'est mauvais signe. Pour confirmer vos soupçons, lancez OVR Metric Tools (un compte développeur est requis) sur la version Meta Quest 2 et sur la version Meta Quest 3 du jeu, observez s'il y a des différences de définitions (EBW/EBH) entre les 2 itérations.

Le Meta Quest 3 est désormais disponible en précommande sur le site de Meta et sur Amazon. Le modèle avec 128 Go de stockage coûte 549,99 euros tandis que celui avec 512 Go, lui, est vendu à 699,99 euros.