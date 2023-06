TEST The Walking Dead: Saints & Sinners, bon à en faire réveiller les morts sur PSVR 2 ?

Hey Tourist...





The Walking Dead Saints & Sinners fait partie des titres emblématiques de la VR, de ceux qui arrivent à proposer une véritable expérience immersive sans verser dans la transposition simpliste et fainéante d'éléments de gameplay maintes fois répétés sur écran plat. Comment ce jeu peut-il prétendre à un tel statut ? Quel est l'intérêt d'y jouer sur PlayStation VR 2 ? Cette dernière version apporte-t-elle suffisamment de nouveautés pour le refaire une fois le titre achevé sur d'autres supports ? Suivez le guide !

The Walking Dead Saints & Sinners n'est pas un jeu qui vous prend par la main.

TWDSS est un FPS solo dans l'univers de The Walking Dead. Bien qu'empruntant les codes de ce dernier, l'aventure qui est proposée est originale, comprenez par là que la trame du jeu n'est ni tirée de la bande dessinée, ni de la série, ni d'autres jeux vidéo s'inspirant de la même licence. Dans l'univers qui est proposé, en plus de l'infection zombie, un ouragan (qui fait évidemment penser à la catastrophe Katrina) a défiguré et inondé le paysage local. Le titre propose d'incarner le Touriste, un sobriquet donné en raison du mode de vie de ce dernier : la survie par la découverte. C'est donc à l'aide d'un petit bateau à moteur que vous naviguerez dans le bayou (Louisiane), à la recherche d'éléments servant à vous nourrir et à vous protéger. Votre surnom est également synonyme d'indépendance, dans cet état où deux factions se font face : la Tour (dictature semblable à la FEDRA de The Last of Us), sorte de forteresse suréquipée, et les Reconquis (comparable aux Lucioles de ce même jeu), de simples parias. Vous l'aurez compris, chacun essaie de vous enrôler et vos choix d'aider l'un ou l'autre ont des conséquences sur la suite des évènements.

Le jeu se scinde également en deux parties distinctes. D'un côté, le Havre de paix, sorte de hub principal prenant place dans un cimetière dénué de Marcheurs, où le joueur peut perfectionner son équipement et se reposer ; de l'autre, la ville, où celui-ci doit amasser dans son sac à dos le plus d'éléments possible tout en effectuant diverses missions servant à débloquer l'intrigue principale. Chaque jour, les ressources se raréfient et les zombies deviennent de plus en plus nombreux, il faut faire preuve de discernement et de tactique pour ne pas arriver sur le champ de bataille plus démuni que vous ne l'étiez la veille !

Sachant que vous ne pouvez visiter qu'une seule ville par jour, il vous faut essayer par tous les moyens de crafter des éléments aussi hétérogènes qu'importants, mais également de parvenir avant la fin du temps imparti à effectuer l'ensemble des missions qui vous sont données. Eh oui, votre héros dispose d'une montre vous indiquant visuellement et par le son combien de temps il vous reste avant que la grosse cloche de la Tour sonne, ce qui a pour effet de booster la vélocité et le nombre de Marcheurs. Un bip vous avertit que vous êtes à la moitié du temps, tandis qu'un second vous indique que vous en êtes au trois quarts et le dernier annonce qu'il est déjà trop tard et qu'il vous faut déguerpir au plus vite.

Ne vous attendez pas à foncer tête baissée dans la mêlée en espérant vous en sortir comme par magie. Ici, la physique fait sa loi, votre personnage dispose d'une jauge de santé et d'endurance. La première chute suite aux dommages corporels subis, mais également aux cochonneries que vous ingérez, quant à la seconde, le fait de courir, d'escalader et d'utiliser vos armes de mêlée la fera diminuer. Si votre jauge de vie tombe à 0, vous mourrez, si votre jauge d'endurance tombe à 0, vous ne pourrez plus rien faire pendant quelques instants, le temps de reprendre votre souffle. Pour augmenter votre santé, vous aurez besoin de médicaments et, pour la remplir, de pansements. Pour améliorer votre endurance, il vous faudra de la nourriture et le bon sens vous amène à privilégier des aliments sains afin d'éviter de trop rogner sur votre santé. Si vous mourez, vous disposez d'une seconde chance. Ainsi, vous serez téléportés en début de niveau et il vous sera possible d'aller chercher votre sac à dos.

Jamais il n'aura été aussi effroyable d'évoluer dans un monde peuplé de morts-vivants.

Le système d'attaque des armes de mêlée fait sans aucun doute partie des manières les plus efficaces qu'il nous ait été donné de ressentir le poids des objets en VR. D'ailleurs, lorsque vous brandissez la hache et que vous souhaitez fendre le crâne de votre ennemi, deux choses sont à prendre en compte : l'inertie de l'arme et votre capacité physique. S'il y a deux Marcheurs, cela ne pose pas problème, mais s'ils sont plus nombreux et que votre jauge d'endurance est clairement dans le rouge, là, vous pouvez commencer à vous inquiéter et donc à privilégier les armes à feu. Le système de combat réaliste du jeu, aussi bien pour le rechargement des armes à distance que le maniement d'outils contondants, participe grandement à la réussite du titre. Petite astuce pour les débutants : prenez votre main libre pour agripper la tête de votre Marcheur, celle-ci désormais stabilisée, il vous est plus aisé de la perforer. Si vous souhaitez les éviter et passer incognito, vous pouvez toujours (comme dans la série ou la BD) en éventrer un pour vous recouvrir de ses viscères.

Jamais il n'aura été aussi effroyable d'évoluer dans un monde peuplé de morts-vivants et de vivants qui vous souhaitent la mort. Préparez-vous à paniquer en voyant votre arme se briser, à être subitement plongé dans le noir, à chercher les balles que vous avez fait tomber par inadvertance, à bondir de frayeur lorsqu'une porte vole en fracas (amenant sa horde de zombies), à vous demander rapidement quoi répondre à votre interlocuteur... Bref, vous l'aurez compris, nous y sommes, ce moment où la réalité virtuelle arrive habilement à nous mettre sous tension permanente, à nous immerger, à provoquer la peur pour notre propre personne, à faire des choix non pas pour le joueur que nous sommes censés incarner, mais simplement pour nous-mêmes.

Question scénario, le titre s'avère correct, nous reprenons le flambeau de notre ami Henri qui s'est fait assassiner, en aidant notamment sa camarade Maria dans sa quête vengeresse contre la Tour. Nous espérons trouver un chemin d'accès vers la fameuse « réserve », endroit qui fait l'objet de toutes les convoitises (fantasmes diront certains). Et ça tombe bien, car nous aidons Casey (par radio uniquement), coincé justement dans ce fameux abri et qui en échange d'informations nous permettra d'y entrer, si tant est qu'il existe réellement.

Si la proximité avec Maria reste discutable, l'amitié que l'on tisse avec Casey est remarquable, nous ne connaissons pas son visage, nous ne savons pas si nous pouvons lui faire confiance, mais nous nous amusons à en dessiner le portrait et à l'affiner au fil des discussions, comme nous le ferions IRL. Le studio, faute de moyens, a pris le parti de la suggestion, ce qui aide grandement à l'immersion, car faisant fonctionner notre propre imaginaire. Le revers de la médaille est que l'ensemble des PNJ que vous croiserez en chair et en pixels vous paraissent bien fades à côté, la faute à l'absence totale de mise en scène ou d'animations dignes de ce nom, même si une surprise de taille vous est réservée à la toute fin du titre.

Ne tournons pas autour de la tombe, la version PSVR 2 est très propre, d'une netteté indécente et sans reprojection, du grand art ! Elle se paie même le luxe de monter en définition par rapport au second opus, bien plus aliasé. Le titre étant sorti depuis de nombreuses années, vous ne retrouverez pas les quelques erreurs graphiques du second volet, c'est un sans faute. Bien sûr, le couple OLED et HDR fait des merveilles : les zones d'ombres, les effets de lumières et de particules s'avèrent particulièrement impactants.

Au niveau des retours haptiques, il s'agit en revanche d'une grosse déception !

Si les gâchettes adaptatives répondent présentes lors de nos tirs, si les vibrations dans le casque sont elles aussi de la partie, nous attendions tout particulièrement un soin apporté au maniement des différentes armes de mêlée. Vous n'aurez strictement rien en termes de vibrations et donc de sensation ! C'est un gros carton rouge tant le jeu, avec sa physique réaliste, s'y prêtait à merveille. Si vous disposez de la version PlayStation VR 1 (ou de la version Meta Quest) et que vous aimez le titre, le refaire sur cette nouvelle version a du sens, tant le lifting graphique est important. Pour ceux disposant de la version PC VR, il s'agit d'un achat inutile, qui ne l'aurait sûrement pas été si les retours haptiques avaient été dignes de ce nom.

Walking Dead: Saints & Sinners est un incontournable pour ceux arrivant à passer le cap des premières heures de jeu, qui faute d'un inventaire conséquent vous oblige à faire preuve de discrétion et à éviter autant que possible le contact. Dès que vous aurez débloqué le fusil à canon scié, le jeu devient de plus en plus facile, jusqu'à ne plus vous faire ressentir la crainte des premiers instants. Alors oui, le jeu n'est pas exempt de défauts, vous pesterez sûrement sur la difficulté de trouver l'objet ou l'endroit indiqué dans la mission (le jeu étant clairement avare en précision), tellement d'ailleurs que vous aurez sûrement l'envie de poser votre casque, regarder un walkthrough, puis le remettre, afin d'éviter de perdre une journée, qui serait synonyme de difficulté encore plus poussée.

L'IA des ennemis comporte ses bons et ses mauvais côtés, s'ils vont vous remarquer au bruit que vous générez, ils peuvent également rester statiques, attendant leurs coups de chevrotine. Aussi, l'ordre de priorité est quelque peu hasardeux, si vos adversaires humains se retrouvent face à un Marcheur, vous pourrez dézinguer le groupe sans problème, le focus étant réservé aux morts-vivants. Dernier reproche, les PNJ ne discutent pas entre eux, ils semblent donc comparables aux zombies qu'ils tentent de dégommer : sans vie. Ceci dit, ces reproches sont anecdotiques à côté du plaisir que nous procure le titre. Si jamais vous êtes de ceux qui hésitaient à le faire en raison de sa difficulté rebutante, sachez qu'il n'en est rien, du moins après avoir effectué quelques heures dessus. Voilà, vous n'avez dorénavant plus d'excuses pour ne pas vous le procurer et vivre l'un de vos meilleurs moments en réalité virtuelle !

Les plus Musique, effets sonores et spatialisation convaincants…

Le DLC Aftershock inclus pour prolonger le plaisir...

Gameplay déroutant, mais efficace

L'aléatoire (Marcheurs, objets à crafter) rend le jeu imprévisible

Une tension et une pression omniprésentes qui accentuent l'immersion

Graphiquement propre et net

Le jeu donne envie de le platiner Les moins ... mais certains bruitages sont manquants

... bien que la durée de vie de l'intrigue principale soit courte

IA toujours aux fraises

Retours haptiques anecdotiques, dommage !

Quelques passages non traduits

Les conditions de mise à niveau PSVR 1 vers PSVR 2 : inintelligible !