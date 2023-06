Stranger Things VR : détails, prix, première bande-annonce de gameplay et images alléchantes partagés !

Stranger Things est une série qui a su charmer le monde entier. Bien évidemment, certains profitent de ce succès pour sortir des produits dérivés se basant sur les péripéties d’Eleven et de ses amis. En novembre dernier, nous apprenions une grande nouvelle, la venue d’une expérience en réalité virtuelle qui nous permettra d’incarner le méchant et puissant Vecna. Tender Claws se positionne durant le Meta Quest Gaming Showcase pour exciter un brin les fans en partageant une vidéo de gameplay attrayante.

En outre, quelques détails sont partagés.

Saisissez, écrasez et projetez vos adversaires en utilisant la télékinésie.

Revivez les souvenirs de l'époque où Henry travaillait au laboratoire Hawkins avec le Dr. Brenner.

Pénétrez dans les rêves et les souvenirs des personnages préférés des fans, comme Will Byers et Billy Hargrove, en les manipulant à votre guise afin qu’ils obéissent à vos ordres.

Avec des pouvoirs qui défient ceux de Vecna, sauvez vos amis durant un final explosif.

Ouvrez et fermez des portails entre les mondes et les réalités... à vos risques et périls.

En plus de quelques séquences, nos mirettes peuvent se poser sur différentes images que vous pouvez visionner dans notre galerie en page deux de cet article. En outre et chose à prendre en compte, Stranger Things VR inclura le français (ouf) et coûtera 29,99 €. Point de date de sortie précise en vue, mais cette production verra le jour durant l’automne 2023. La firme déclare quelques mots au passage :

Netflix et l'équipe de Stranger Things ont créé un univers riche avec des personnages appréciés, nous sommes ravis de pouvoir contribuer à cet univers. Tender Claws s'est toujours attaché à explorer l'impact que la technologie et le moyen de diffusion peuvent avoir sur la narration, et la réalité virtuelle est un moyen vraiment excitant pour suivre des chemins inexplorés, et jouir de relations plus profondes avec des personnages. Notre objectif est que Stranger Things VR ajoute des couches supplémentaires et de nouvelles perspectives à l'histoire fantastique de Hawkins, permettant aux fans de plonger dans ce monde de manière nouvelle, de façon plus intime.

Concernant les plateformes, le Meta Quest 2 et la Meta Quest Pro accueilleront le titre, reste à savoir si Stranger Things VR s’invitera aussi sur PSVR 2 et PC puisque l’éditeur précisait une sortie sur « les plateformes majeures de réalité virtuelle ». Affaire à suivre donc...