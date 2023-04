NETFLIX : Stranger Things, une série animée par les frères Duffer annoncée

Stranger Things est sans doute l'une des séries originales les plus intéressantes sur Netflix, mais elle devrait se terminer bientôt avec la saison 5, ultime chapitre des aventures d'Eleven, Mike, Will, Lucas, Dustin, Max et leurs amis. Du moins, en live-action, car une série d'animation est en chemin.

Netflix vient en effet d'annoncer qu'il avait lancé la production d'une série animée Stranger Things, avec les frères Duffer en tant que producteurs exécutifs, ces derniers étant les créateurs de la franchise. Upside Down Pictures sera également à la production, ainsi que Shawn Levy, Dan Cohen (21 Laps) et Eric Robles (Flying Bark Productions). Visiblement, en interne, il y a déjà eu de la préproduction, car les frères Duffer déclarent :

Nous avons toujours rêvé d'une version animée de Stranger Things, dans la veine des dessins animés du samedi matin avec lesquels nous avons grandi, et voir ce rêve se réaliser a été absolument passionnant. Nous ne pourrions pas être plus époustouflés par ce qu'Eric Robles et son équipe ont imaginé - les scripts et les illustrations sont incroyables, et nous avons hâte d'en partager plus avec vous ! L'aventure continue…

Il faudra se contenter de ça pour le moment, Netflix n'indique pas quand sera diffusée cette série animée Stranger Things sur sa plateforme. Pour rappel, la franchise a déjà été déclinée en d'autres médias, avec par exemple la pièce de théâtre Stranger Things: The First Shadow ou encore le jeu vidéo Stranger Things VR, attendu sur les casques de réalité virtuelle pendant l'hiver 2023. D'ici là, vous pouvez retrouver une capsule mystère Stranger Things en forme de vieille TV avec une figurine à 14,99 € sur Amazon.