Demeo : une démo du jeu en réalité augmentée dévoilée à l'occasion de l'AWE USA 2022

Le développeur Resolution Games a lancé Demeo depuis un casque Lenovo ThinkReality, alimenté par un téléphone Motorola. Nos confrères d'UploadVR ont pu prendre certains clichés dans une vidéo récapitulative (en 3ᵉ partie) que nous vous présentons maintenant :

Comme vous pouvez l'apercevoir en vidéo, l'AR fonctionne en ancrant le plateau de jeu sur une surface comme un bureau. Vous êtes toujours en mesure de voir les autres personnages qui se trouvent dans l'environnement à côté de vous. Il ne s'agit pas d'un jeu complet fonctionnant en RA, mais bel et bien d'une démo technique, autrement dit un proof of concept. Paul Brady, cofondateur et président de Resolution Games, a déclaré :

Nous ne disposons du kit de développement grand public que depuis environ trois semaines et nous avons donc mis au point une petite expérience de démonstration pour que les gens puissent voir le potentiel de ce que pourrait être une expérience de jeu de rôle sur table en AR.

Si Resolution Games n'annonce pas officiellement un portage de Demeo en AR pour tous les casques pour le moment, l'idée de le proposer à l'avenir est clairement envisagée. Paul Brady aurait déclaré à ce sujet :

Grâce à l'adoption et l'utilisation d'OpenXR, nous pouvons obtenir facilement un endroit et rendre disponible notre jeu pour de nombreux appareils, nous sommes donc tout à fait disposés à le faire. Les sessions de temps de jeu moyen de Demeo se comptent entre deux ou trois heures, la possibilité d'être en AR, où vous pouvez voir votre environnement autour de vous, est une option que beaucoup de joueurs vont vraiment apprécier à l'avenir.

Qu'en pensez-vous ? Préféreriez-vous défier vos copains bien à l'ombre dans une taverne en buvant des pintes ou bien vous immerger complètement dans vos Quest et sentir les gouttes perlées tout au long de votre aventure ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaires.

