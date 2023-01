TEST Legion 7i 16" : le PC portable surpuissant, design et lumineux de Lenovo ! (i9-12900HX + 3080Ti)

Depuis quelques années, Lenovo est arrivé à glisser sa gamme Legion dans les mains des professionnels et des passionnés du gaming en proposant des machines performantes. Ce Legion 7i 16" entre dans la catégorie des machines haut de gamme avec, en son cœur, tout ce qui se fait de mieux en la matière, même encore quelques mois après sa sortie. Nous avons passé plusieurs semaines en compagnie de ce PC portable bougrement bien équipé avec un i9-12900HX, une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti en 175 W de TGP et 16 Go de RAM. Il se devait de nous impressionner positivement et, sans trop de surprise, il l'a fait. Voici notre avis.

: Windows 11 ; Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti GDDR6 de 16 Go (175 W TGP, horloge boostée répertoriée : 1 590 MHz) ;

: 40,64 cm (16″) Mini-LED, WQXGA (2 560 x 1 600) IPS, 1 250 nits, format d’image 16:10, taux de rafraîchissement de 165 Hz (temps de réponse de 3 ms), 100 % de la palette DCI-P3, 100 % de la palette Adobe sRGB, certifié jusqu’à VESA DisplayHDR 1000, prise en charge de Dolby Vision et certification TÜV Rheinland ; Batterie : 99,99 Wh, charge ultra-rapide (également compatible Rapid Charge Pro), 10 minutes de charge à 30 Wh (3 Wh/mn), 30 minutes de charge pour 70 % de capacité, 80 minutes de charge pour 100 % de capacité ;

Sécurité : cache électronique de webcam, lecteur d’empreintes digitales du bouton de mise sous tension ;

: Realtek RTL8125 2.5GBe Family Ethernet Controller (10/100/1000/2500MBit/s), Killer Wi-Fi 6E AX1675i 160 MHz Wireless Network Adapter (a/b/g/n = Wi-Fi 4/ac = Wi-Fi 5/ax = Wi-Fi 6), Bluetooth 5.2 ; Ports : 2 x Intel Thunderbolt 4 (transfert de données à 40 Gbit/s, DisplayPort 1.4), 3 USB-C 3.2 Gen 1 (dont un toujours alimenté en 5 V), Interrupteur numérique de webcam, connecteur mixte écouteurs/micro, USB-C 3.2 Gen 2 (transfert de données 20 Gbit/s, DisplayPort 1.4, puissance de 135 W, HDMI 2.1, Ethernet 2.5 (RJ45), alimentation en entrée ;

adaptateur compact 300 W, alimentation 135 W Type-C ; Logiciels préchargés (pour les configurations avec système d’exploitation Windows 11 installé) : Lenovo Antivirus, Lenovo PC Manager, Lenovo Vantage, McAfee LiveSafe (version d’essai), Microsoft Office (version d’essai), Power2Go, Tobii Aware, Tobii Horizon, Xbox Game Pass (essai de 3 mois) ;

Le Legion 7i 16" est livré dans un carton noir très classe avec une impression en encre sélective sur les lettres « LEGION ». Tout semble recyclable et aucun plastique ne vient ternir le tableau. Une fois sorti de la boîte et posé sur le bureau, le PC se laisse découvrir et ce qui saute aux yeux est d'abord sa compacité puis sa sobriété au niveau du design. Le châssis est en aluminium anodisé de couleur grise (Storm Grey) qui ne prend pas les traces de doigts. Gaming oblige, cette sobriété est un peu rompue, une fois le PC allumé, par de l'éclairage LED RGB sur le logo Legion du capot, sur les bords, les grilles d'évacuation d'air, le bouton d'allumage et le clavier. Le résultat est vraiment réussi et si jamais cela venait à vous gêner, tout ceci est personnalisable et désactivable à souhait.

Quand le capot s'ouvre, il laisse apparaître un écran Mini-LED de 16" offrant une définition WQXGA (2 560 x 1 600) avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz. La dalle IPS et matte affiche une image superbe, bien lumineuse et contrastée (merci le HDR), autant pour celui qui est en face que pour ceux qui regarderaient sur les côtés. De plus, il est compatible avec la norme NVIDIA G-Sync et il est certifié Dolby Vision. Bref, sur le papier, il frise la perfection et en pratique aussi tant nos rétines ont apprécié ses couleurs et sa fluidité. Petite particularité originale, le capot peut se déplier jusqu'à être mis à plat. Dans quel but, vu que l'écran n'est pas tactile ? Bonne question, nous cherchons encore.

Nous avons particulièrement apprécié la puissance qu'il embarque via, entre autres, son processeur i9-12900HX et sa carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti en 175 W de TGP.

Le clavier est complet avec des touches de fonctions et surtout un pavé numérique, ce qui est un vrai plus pour ceux qui font autre chose que jouer. Pour arriver à rentrer tout cela dans un espace, somme tout assez réduit, les touches principales ont une taille « normale » là ou les autres sont plus petites, ce qui ne pose pas de souci particulier à la frappe. Les touches sont très agréables au toucher et silencieuses, taper de longs textes comme cet article ou jouer longtemps est un plaisir qui ne fatigue ni les oreilles ni les mains. Elles sont individuellement rétroéclairées et possèdent un capteur de pression pour plus de précision en jeu. Les touches WSAD sont commutables et peuvent être remplacées. Un kit pour permettre ces manipulations est fourni. Un bon point. Enfin, le trackpad, de grande dimension, se trouve légèrement décalé vers la gauche. Il offre un suivi sans faille, un toucher agréable et les clics gauche et droit sont bien marqués.

Au niveau des connectiques, le Legion 7i 16" est bien équipé et la répartition sur ses côtés est bien pensée. L'essentiel est à l'arrière avec le port de chargement, deux USB classiques (dont un toujours alimenté), un HDMI, un USB Type-C et un RJ-45. Petit plus agréable, tous ces ports sont identifiés par un pictogramme sur le dessus du châssis. Très pratique pour ne pas avoir à retourner le PC pour trouver le bon. Le côté gauche accueille deux USB Type-C (Thunderbolt 4) tandis que le droit, lui, est pourvu d'un USB Type-C de plus ainsi qu'un port Jack pour le casque et un bouton physique pour obstruer (par logiciel) la belle webcam 1080p présente au-dessus de l'écran. Très accessible, ce bouton est vraiment pratique à utiliser et cela ne peut que rassurer les plus inquiets. En clair, il ne manque à ce PC portable que la possibilité de lire une carte SD pour avoir un sans faute du côté connexions physiques.

Pour le sans fil, il y a la panoplie complète avec un Wi-Fi 6E qui envoie du lourd (vraiment), que ce soit en termes de vitesse ou de latence, et du Bluetooth 5.2 qui à son niveau fait de même. Si une connexion réseau filaire reste la base, avec une telle configuration, jouer en Wi-Fi devient tout à fait possible sans vraiment perdre en efficacité. Certes, nous ne sommes pas des joueurs compétitifs, mais que ce soit via des FPS ou des jeux de courses, nous n'avons pas ressenti de latence. À notre niveau, nous avons fait le test avec des jeux PC VR sans fil avec les casques VR hybrides Meta Quest Pro, Quest 2, HTC VIVE Focus 3, et PICO 4. Pour avoir un bon résultat, il faut que le routeur où ils sont connectés soit câblé à la box. Ici, câblé ou pas, le résultat a été sans appel : parfait que ce soit niveau latence ou technique (merci, sur ce point, à la GeForce RTX 3080 Ti). Petite surprise agréable, lorsque nous avons voulu connecter notre manette Xbox Elite V2, nous l'avons naturellement mise en mode appairage BT et elle a été directement captée par le PC sans autre intervention que de valider d'un clic de souris. Surprenant et vraiment efficace.

Mais il est temps de parler des performances de la bête. Fier de son i9-12900HX et de sa NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti (TDP de 175 W), le Legion 7i 16" a tout fait tourner sans faillir, même en poussant les paramètres à fond dans les jeux ou avec du montage vidéo 4K et 360°. L'inverse aurait été, bien sûr, surprenant. Les traditionnels benchmarks donnent d'excellents résultats avec un score de 14 326 en multicœur (1 815 en simple) sous Cinebench et pas moins de 11 429 sous Time Spy dans 3Dmark. Pour donner des chiffres plus concrets, Shadow of the Tomb Raider tourne à 135 images par seconde en réglage Ultra et Horizon: Zero Dawn, toujours dans un réglage maximum, assure un 145 ips avec des pointes à plus de 240 ips, le tout avec une définition de 2560x1600. Au final, nous avons fait tourner un bon nombre de titres et la chauffe du PC portable, qui se situe globalement vers l'arrière dans la partie sous l'écran, est bien gérée par le système de ventilation. Même s'il reste globalement silencieux, en poussant les paramètres d'affichage des jeux vers le « très haut », il finit par se faire entendre avec un niveau qui oscille autour des 62 dB en moyenne. La partie audio est correcte, avec une belle spatialisation et un son clair, mais manque cruellement de basses pour que ce soit réellement agréable à utiliser sur le long terme. Bref, cela dépanne bien, mais un casque sera clairement le bienvenu pour des sessions gaming. Pour terminer, le SSD de 1 To qui est installé affiche un score de 2 948 sur Storage Benchmark de 3D mark, ce qui est excellent et le place en dessus des autres PC que nous avons pu tester ces dernières semaines, soit les ROG Stryx i9-12900HX (2 780) et ROG Stryx Duo (2 873). Pour sortir du jeu vidéo ou de la création, le Legion 7i 16" se comporte très bien en mode bureautique quand il utilise la carte graphique Intel intégrée en offrant alors une autonomie de plusieurs heures là ou en mode Gaming il tient difficilement plus de deux heures (mais qui joue sans être branché en 2023 ?).

Au final, ce Legion 7i 16" nous a séduit par son élégance issue d'un savant mélange entre sobriété et le clinquant lumineux qu'aiment les gamers. Nous avons particulièrement apprécié la puissance qu'il embarque via, entre autres, son processeur i9-12900HX et sa carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti en 175 W de TGP. Son écran, tout de mat vêtu, est réellement superbe, offre une image fluide avec ses 165 Hz et flatte la rétine sans la fatiguer avec des reflets divers et varié. À côté de cela, son SSD est un plus véloce que la concurrence, il est un peu bruyant quand il est poussé à fond et le son, même s'il reste très correct et bien spatialisé, manque un peu de basses. Bref, la balance penche largement du côté positif et c'est avec regrets que nous avons laissé repartir la bête vers son créateur, Lenovo.

Les plus Un design sobre et gamer à la fois

De la puissance à revendre

Un écran superbe, fluide et sans reflets

Chauffe très bien gérée

Kit pour changer les touches

Connectiques bien placées

Autonomie en mode « bureautique »

Un SSD plus rapide que la concurrence Les moins Un son qui manque de basses

Un peu bruyant quand les jeux sont « gourmands »

Notation Verdict 18 20