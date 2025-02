BON PLAN : le PC portable gamer HP Victus 16 disponible à petit prix

Si vous êtes à la recherche d'un ordinateur portable capable de faire tourner de nombreux jeux vidéo dans de bonnes conditions, bonne nouvelle, Cdiscount lance une promotion sur le Victus 16 de HP, équipé d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4060 et d'un processeur AMD Ryzen 5 8645HS.

Habituellement affiché à 1 199 € chez le revendeur, le HP Victus 16 est actuellement vendu 849,99 € chez Cdiscount.

Découvrez le PC Portable Gamer HP Victus 16-s1034nf, équipé d'un écran 16,1" FHD 144 Hz, d'un processeur AMD Ryzen 5 8640H, de 16 Go de RAM et d'un stockage rapide de 512 Go SSD. Profitez de performances graphiques exceptionnelles avec la NVIDIA GeForce RTX 4060 8 Go, idéal pour le gaming.