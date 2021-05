BON PLAN : 350 € de réduction sur le PC portable gamer MSI GF75 chez Cdiscount !

En ces temps de pénurie, les promotions intéressantes sur les PC intégrant des cartes graphiques suffisantes pour jouer sont assez rares. Heureusement, quelques exceptions existent pour le plus grand bonheur des gamers et des amateurs de VR. C'est aujourd'hui Cdiscount qui propose une excellente réduction de 349 € sur le MSI GF75, un ordinateur portable de 17,3" équipé d'une RTX 3060, d'un i5-10300H et de 16 Go de RAM.

Équipé d'une RTX 3060, d'un i5-10300H de 16 Go de RAM et d'un SSD de 512 Go, le MSI GF75 possède également un écran Full HD de 17,3 " avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Bien qu'il soit donc compatible DLSS et ray tracing, il est donc conçu pour les joueurs à la recherche de fluidité plus qu'à une image en très haute définition, ce qui n'est de toute façon pas forcément nécessaire sur un écran de cette taille.

Ce MSI GF75 est en promotion chez Cdiscount pour 1 249,99 € au lieu de 1 599,00 €.