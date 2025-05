BON PLAN : une très grosse promo sur ce PC portable pour gamers HP Omen

Si vous êtes à la recherche d'un PC portable gaming capable de faire tourner la plupart des jeux du moment dans de bonnes conditions, voici une offre à ne pas manquer. Amazon lance une promotion sur le HP Omen 17, un ordinateur pour gamers équipé d'une NVIDIA RTX 4070 et d'un AMD Ryzen 7 8845HS.

Habituellement vendu 1 699,99 €, voire 1 999 € au prix conseillé, le HP Omen 17 passe à 1 399 € sur Amazon. Voici tout ce qu'il faut savoir sur ce PC portable gaming :

L'indispensable, et rien de superflu. Avec le nouveau PC OMEN 17, le but n’est pas de proposer des fonctionnalités que vous n’utiliserez jamais. Mais ce PC vous offre tout ce dont vous avez besoin pour d’excellentes conditions de jeu, sans superflu : un incroyable écran IPS 17 pouces 100 % sRGB, de nouveaux processeurs AMD Ryzen 8000 optimisés par l’IA et des cartes graphiques NVIDIA RTX série 40, ainsi que d’un clavier numérique RGB à une zone.