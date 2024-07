BON PLAN : un Metal Gear pas comme les autres débarque sur GOG.com avec une grosse promo

La franchise Metal Gear est célèbre pour son gameplay orienté vers l'infiltration et son personnage principal, Snake. Mais Raiden était central dans Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, il est apparu dans d'autres opus et il a même eu droit à son propre jeu, qui n'a rien à voir avec l'infiltration.

Lancé en 2013 sur consoles puis l'année suivante sur ordinateurs, Metal Gear Rising: Revengeance est un beat'em all, édité par Konami et développé par PlatinumGames, un studio connu pour Bayonetta, Vanquish, Mad World ou encore NieR: Automata. Le jeu d'action avec un Raiden désormais mi-homme, mi-cyborg, est désormais disponible sur GOG.com et il bénéficie d'une réduction de - 40 % jusqu'au 11 juillet prochain, faisant chuter son prix à 11,99 €.

Pour rappel, le vieux Metal Gear et le premier Metal Gear Solid sont également disponibles sur GOG.com, respectivement contre 4,19 € et 6,99 €.

