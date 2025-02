BON PLAN : Metal Gear Solid Delta: Snake Eater disponible en précommande en Day One Edition à petit prix

Cet été, Konami et Virtuos lanceront Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, un remake pour les plateformes modernes du jeu d'infiltration de Hideo Kojima. Un titre évidemment très attendu par tous les fans de la franchise, mais l'Europe est privée de la grosse édition collector. Heureusement, il reste les autres versions, dont la Day One Edition disponible en précommande à prix cassé.

C'est encore une fois Leclerc qui propose Metal Gear Solid Delta: Snake Eater à 56,99 €, que ce soit sur PlayStation 5 ou Xbox Series X. Le « prix bas garanti » permet de réserver son exemplaire à ce montant, voire moins cher s'il baisse d'ici la sortie, mais le revendeur ne vous fera pas payer plus cher si le prix grimpe (comme cela a été le cas pour la Deluxe Edition). Concernant le contenu, Konami n'a pas dévoilé ce qu'inclura la Day One Edition, mais la précommande permet d'obtenir la tenue White Tuxedo pour Snake.

Découvrez les origines de l'agent emblématique Snake et percez le mystère de la série de jeux vidéo METAL GEAR. METAL GEAR SOLID DELTA: SNAKE EATER introduit un niveau de graphismes inédit, ainsi qu'un son et un gameplay d'action-infiltration immersifs dans une histoire captivante qui ravira les joueurs de retour dans l'univers de METAL GEAR. Des nations ennemies développent secrètement des armes susceptibles de menacer l'avenir de l'humanité. Au coeur de la jungle, un soldat d'élite doit allier furtivité et survie afin d'infiltrer les lignes ennemies et empêcher une arme de destruction massive d'éclater en une guerre d'envergure inédite.