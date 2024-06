Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, les éditions Collector et Deluxe dévoilées par David Hayter, une grosse déception pour l'Europe !

Konami daigne enfin passer la seconde pour nous parler de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, le remake du troisième volet de la saga MGS de Hideo Kojima. Lors du Xbox Games Showcase 2024, nous avons eu droit à une première bande-annonce de gameplay, mais le studio japonais est déjà de retour.

Cette fois, c'est directement sur sa chaîne YouTube que Konami publie une vidéo en compagnie de David Hayter, le doubleur original de Snake qui est simplement là pour animer quelques séquences sur la Toile. La nouvelle vidéo revient évidemment sur le gameplay dévoilé hier, mais Konami profite de l'occasion pour enfin dévoiler les éditions Deluxe et Collector de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.

La fuite récente avait vu juste, les joueurs vont pouvoir craquer pour une belle Collector's Edition, qui inclura :

La Tactical Edition day one de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater avec du contenu numérique qui sera dévoilé plus tard.

avec du contenu numérique qui sera dévoilé plus tard. Un terrarium miniature basé sur l'emblématique scène d'ouverture de la Virtuous Mission où Naked Snake doit récupérer son sac à dos accroché à une branche d'arbre. Il comprend une figurine miniature de Naked Snake et une source d'arbre avec un sac suspendu.

Une reconstitution du faux badge d'identification que Naked Snake utilise pour s'introduire dans Groznyj Grad Nord-Est en tant que scientifique.

Un patch cousu de haute qualité montrant l'appartenance à la légendaire Fox Unit.

Un patch en caoutchouc unique commémorant l'historique saut en parachute HALO de Naked Snake.

Un magnifique boîtier de jeu en métal de style rétro, reprenant l'artwork original de Metal Gear Solid 3: Snake Eater.

Cette édition collector a tout pour séduire les fans, mais il y a un problème... elle ne sera disponible d'en Amérique du Nord, contre 199,99 $. Les joueurs européens vont devoir se rabattre sur la Deluxe Edition, qui regroupera le jeu en édition day one, le steelbook, un porte-clé en métal et en émail avec un point d'exclamation, le patch Fox Unit et des illustrations. Konami précise qu' « un Collector's Pack sera également disponible dans les marchés EMEA, et sera différent de la Limited Collector's Edition disponible en Amérique », il faudra patienter pour découvrir son contenu.

Et... c'est tout. Les précommandes sont ouvertes chez certains revendeurs, mais Konami n'a toujours pas dévoilé la date de sortie de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, attendu en 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. En attendant, vous pouvez retrouver Metal Gear Solid Master Collection Vol.1 à 59,99 € à la Fnac.