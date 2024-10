BON PLAN sur Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, la Deluxe Edition en précommande à prix réduit !

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ne sortira sans doute pas en 2024, le remake de Konami n'a toujours pas de date de sortie, mais le studio japonais avait dévoilé dès le mois de juin des éditions Collector et Deluxe. La première sera réservée à l'Amérique du Nord, les fans européens devront opter pour l'édition Deluxe.

Déjà disponible en précommande contre une centaine d'euros chez quelques revendeurs, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater - Deluxe Edition est affiché à 70 € chez Leclerc ! Une sacrée offre pour les fans, avec un prix bas garanti par le revendeur.

L'édition Deluxe contient une copie du jeu Day One Edition, un Steelbook exclusif, des contenus téléchargeables supplémentaires, un porte-clés en métal et émail, un écusson à thermocoller de l'unité FOX et des cartes d'art présentées dans un coffret personnalisé.

Découvrez les origines de l'agent emblématique Snake et percez le mystère de la série de jeux vidéo METAL GEAR.

METAL GEAR SOLID DELTA: SNAKE EATER introduit un niveau de graphismes inédit, ainsi qu'un son et un gameplay d'action-infiltration immersifs dans une histoire captivante qui ravira les joueurs de retour dans l'univers de METAL GEAR. Des nations ennemies développent secrètement des armes susceptibles de menacer l'avenir de l'humanité. Au coeur de la jungle, un soldat d'élite doit allier furtivité et survie afin d'infiltrer les lignes ennemies et empêcher une arme de destruction massive d'éclater en une guerre d'envergure inédite.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater - Deluxe Edition (PS5) à 70 € chez Leclerc