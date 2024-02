BON PLAN : l'ultime Metal Gear Solid de Hideo Kojima à tout petit prix

Avant de se faire virer de Konami, Hideo Kojima a développé P.T., un teaser jouable pour Silent Hills, mais ce dernier a été annulé. Le dernier jeu du concepteur japonais au sein du studio était donc Metal Gear Solid V: Phantom Pain, qui est en ce moment vendu à tout petit prix dans une édition ultra complète.

Metal Gear Solid V: The Definitive Experience est disponible à 14,99 € sur PlayStation 4 sur Amazon. Une édition ultime qui inclut MGS V: Ground Zero et les missions additionnelles Déjà Vu et Jamais Vu, MGS V: The Phantom Pain et tous ses DLC ainsi que Metal Gear Online et son contenu additionnel.

Pour rappel, Hideo Kojima a dévoilé cette semaine Physint, un jeu d'espionnage exclusif à la PS5 qui semble fortement inspiré des Metal Gear Solid, mais sans la licence, qui appartient toujours à Konami.

Lire aussi : Metal Gear Solid : Kurt Russell évoque Snake (mais ce n'est pas clair)