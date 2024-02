Metal Gear Solid : Kurt Russell évoque Snake (mais ce n'est pas clair)

Ce n'est un secret pour personne, le personnage de Snake dans la saga Metal Gear de Hideo Kojima est fortement inspiré de Snake Plissken, héros de New York 1997, un film d'action et de science-fiction réalisé par John Carpenter en 1981 avec Kurt Russell. L'acteur américain est revenu en vidéo chez GQ sur ses rôles cultes, le sujet de Snake a évidemment été abordé.

Le journaliste a en effet demandé à Kurt Russell s'il avait été contacté par Kojima ou Konami pour doubler Snake dans un Metal Gear Solid. Comme le rappelle PC Gamer, le doubleur attitré du héros, David Hayter, avait affirmé qu'il avait dû repasser un casting pour Metal Gear Solid 3: Snake Eater et, d'après lui, Hideo Kojima aurait même demandé aux producteurs de contacter Kurt Russell pour doubler Snake, mais ce dernier a refusé. Il revient donc sur ce sujet en vidéo, mais sa réponse n'est pas très claire :

Écoutez, je suis plutôt paresseux par nature. Il y a eu de nombreux moments où les gens voulaient que je fasse quelque chose. Je ne sais pas, je suis un gars du cinéma. Vous devez comprendre que, de mon point de vue, que ce soit Elvis (Le Roman d'Elvis), ou Snake Plissken, ou Jack Burton, ou R.J. MacReady (The Thing), c'était ce projet. C'était ça. Vous entrez dans cet état d’esprit. Vous créez cela. Vous voulez faire en sorte que ce monde se réalise. J'avais l'habitude de faire des interviews quand Elvis sortait et ils disaient : « Allez, fais un petit Elvis pour nous ». Je disais que… ça ne marche pas comme ça, vous ne vous contentez pas de vous glisser dans la peau d'Elvis pour en sortir aussitôt. Vous allez travailler dessus. Vous l'affinez, puis vous le faites et vous êtes payé pour cela. Je viens d'une époque différente, je n'étais pas intéressé à développer financièrement quelque chose que nous avions créé ou que j'avais créé en termes de personnage. Et bien sûr, les financiers nous disaient « Nous pourrions faire ceci avec cela » et je les regardais et disais : « Ce n'est pas écrit par John (Carpenter) ». « Ça ne sent pas bon ». John n'est pas là pour faire ça. Je ne vais pas faire ça. Faisons quelque chose de nouveau, faisons quelque chose de frais, créons un autre personnage emblématique, plutôt que de dire « Comment pouvons-nous essorer de ce personnage emblématique ? »

Visiblement, Kurt Russell n'est pas amateur de jeux vidéo (au contraire de John Carpenter) et il semble croire que Snake de Metal Gear est directement adapté de son personnage dans New York 1997, d'où son refus de reprendre ce rôle (même s'il a incarné de nouveau Snake Plissken dans Los Angeles 2013, mais John Carpenter était encore à la réalisation). Si Kojima s'est bien inspiré du look et du nom de Snake Plissken, le héros de Metal Gear a tout de même un comportement et une évolution bien différente.

Quoi qu'il en soit, David Hayter a doublé Snake pendant de nombreux épisodes avant d'être remplacé par Kiefer Sutherland dans le dernier volet, mais il a quand même fait son retour sur la chaîne YouTube de Konami récemment. De son côté, Hideo Kojima vient de dévoiler Physint, un jeu d'action-espionnage next-gen qui sent bon le MGS.

Vous pouvez retrouver Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 à partir de 42 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac et Gamesplanet.