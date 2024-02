Physint : une nouvelle exclusivité PlayStation dans l'esprit de Metal Gear Solid annoncée par Hideo Kojima !

Vous vous souvenez des indices qui ont précédé l'officialisation du State of Play de ce mercredi soir ? En plus d'une référence à Death Stranding 2: On The Beach, qui nous a régalé avec sa nouvelle bande-annonce, il était fait mention du fait qu'Hideo Kojima allait réaliser son rêve. Eh bien, nous comprenons désormais le sens de cette phrase, car le directeur de Kojima Productions et Hermen Hulst, à la tête des PlayStation Studios et qui a en partie présenté le show, avaient une grande annonce pour conclure la présentation : Physint.

Oui, non content d'avoir déjà DS2 pour 2025 sur PS5 et OD à une période indéterminée sur Xbox Series X|S et PC, Kojima Productions travaille d'ores et déjà sur son quatrième jeu. Les fans de Metal Gear Solid ont de quoi se réjouir, car le créateur compte bien nous proposer un jeu d'action-espionnage next-gen ! Il s'agira d'une licence originale actuellement en préparation et dont le développement à proprement parler ne débutera qu'après que Death Stranding 2: On The Beach ait été bouclé. Mais le plus intéressant, c'est que le créateur parle de ce projet comme de l'aboutissement de sa carrière, dont il célèbrera les 40 ans en 2026.

Il compte utiliser des technologies de pointe et des talents du monde entier pour créer son jeu, qui sera à la fois interactif et un film en termes d'apparence, scénario, thématique, casting, acting, esthétique et effets sonores. L'ambition est de transcender la barrière entre jeu vidéo et cinéma, autant dire que le pari est risqué et risque de diviser. Et cerise sur le gâteau, la vidéo ci-dessus a été tournée dans les locaux de Columbia Pictures, la vue finale depuis les hauteurs ayant servi à dévoiler le titre de cette production. En revanche, difficile de savoir si la PS5 sera encore d'actualité lorsque Physint sortira...

Si vous jouez sur PC, Death Stranding: Director's Cut est vendu 35,99 € chez Gamesplanet.