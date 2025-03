The Last of Us : PlayStation va faire craquer les fans avec une nouvelle manette en édition limitée

Ces dernières années, les joueurs ont souvent fait remarquer que Xbox sortait davantage de déclinaisons de sa manette que de jeux pour ses consoles. Eh bien, la situation est désormais un peu identique du côté de chez PlayStation dans une certaine mesure. En fin d'année dernière, Sony Interactive Entertainment a ainsi proposé une DualSense ASTRO BOT pour accompagner le lancement du titre. Le mois dernier, une autre édition limitée a été lancée, cette fois aux couleurs de Helldivers 2, ainsi qu'un modèle Midnight Black au sein d'une gamme plus large d'accessoires. Cela continue à présent et c'est la licence The Last of Us qui en bénéficie.

Alors que la saison 2 de la série de HBO commencera sa diffusion le mois prochain et que The Last of Us Part II Remastered va débarquer au même moment sur PC, les joueurs pourront donc se procurer cette nouvelle édition limitée, dont les précommandes ouvriront la semaine prochaine, le vendredi 14 mars à 10h00, pour un lancement prévu le 10 avril. Comme les autres modèles spéciaux du genre, il faudra débourser 84,99 € pour se la procurer, un tarif toujours aussi élevé...

Le directeur créatif Neil Druckmann et la conceptrice graphique Megan Mehran ont partagé une déclaration conjointe sur le PlayStation Blog pour l'occasion :

Nous avons été ravis de pouvoir immortaliser la franchise The Last of Us en créant une manette que les fans et notre propre équipe allaient adorer. Il nous semblait important que les deux opus de The Last of Us soient représentés au travers d’icônes de trophées imprimées en noir brillant sur tout le boîtier de la manette. Si l’on regarde les trophées de TLOU, trois symboles en particulier se démarquent immédiatement pour les fans de la série : la luciole, le papillon et le loup. Les joueurs reconnaîtront sans peine le logo emblématique et peint à la bombe des Lucioles qu’ils ont découvert dans Part I. Le papillon et le loup, quant à eux, symbolisent les vies entremêlées d’Ellie et d’Abby, ainsi que la dualité qui les oppose, dans Part II.

