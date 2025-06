Sony préparerait une nouvelle console portable PlayStation autonome : faisons le point sur les rumeurs

Source: MeriStation, AS, Reddit, NeoGAF, The Game Post, TechRadar, Laptop Mag, The Sun, Wired, Polygon, The Verge, The Guardian.

Après la fin de vie de la PSP puis de la PS Vita, les fans de PlayStation attendent un véritable retour de Sony sur le marché des consoles portables. Même si le lancement en 2023 du PlayStation Portal, appareil uniquement dédié au jeu en streaming local depuis une PS5, a été un succès, beaucoup espéraient une machine plus complète, plus indépendante. Et selon plusieurs sources concordantes, cette attente pourrait bientôt prendre fin : Sony travaillerait en secret sur une console portable nouvelle génération, bien plus ambitieuse.

Ce projet, encore non officialisé, viserait une sortie dans la seconde moitié de la décennie, en parallèle du lancement de la future PlayStation 6, prévu entre 2027 et 2028. Contrairement au PlayStation Portal, cette nouvelle machine ne se contenterait pas de projeter des jeux exécutés ailleurs : elle serait capable d’exécuter des titres en local, comme une véritable console de jeu, tout en conservant une forte dépendance au cloud pour les titres les plus gourmands.

Une architecture hybride pensée pour l'autonomie et la puissance

Les premières rumeurs font état d’un appareil conçu autour d’un processeur gravé en 3 nanomètres, avec une enveloppe thermique de 15 watts. Ce SoC, qui pourrait être développé en collaboration avec AMD comme pour la PS5, permettrait un bon équilibre entre autonomie, performance et encombrement. L’idée serait de proposer un GPU à la hauteur des jeux PS4, voire PS4 Pro, tout en utilisant le streaming pour les titres PS5 les plus récents. Sony testerait déjà un « mode basse consommation » sur les versions actuelles de la PS5 pour anticiper cette bascule technologique : réduction des threads CPU, baisse de la fréquence mémoire et désactivation partielle de certaines fonctionnalités comme l’audio 3D ou les effets ray tracing.

Ce mode serait crucial pour permettre une transition fluide entre les environnements console de salon et console portable. Il ne s’agit donc pas d’un simple projet isolé, mais d’une réflexion plus globale sur l’écosystème PlayStation, à cheval sur plusieurs générations de consoles.

Un design inspiré des standards modernes

Du côté du design, cette machine porterait l’ADN de la marque. Elle proposerait un écran LCD ou OLED de 8 pouces, avec une résolution en 1080p et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Les fonctionnalités qui ont fait le succès des manettes DualSense seraient conservées : retour haptique, gâchettes adaptatives, et peut-être même pavé tactile selon les prototypes.

Pour assurer une bonne expérience de jeu en streaming, Sony miserait sur les dernières normes de connectivité sans fil. Le Wi-Fi 6E est mentionné, et certains leaks évoquent même une compatibilité avec le Wi-Fi 7. Une telle connectivité serait essentielle pour profiter pleinement des services comme le Remote Play ou le PlayStation Cloud Gaming, sans latence perceptible.

Un positionnement stratégique entre puissance locale et dépendance au cloud

Le positionnement envisagé par Sony repose sur une approche hybride : exécution locale pour les titres PS4 (voire certains jeux PS5 bien optimisés), et streaming pour les jeux plus récents ou techniquement exigeants. Ce choix permettrait à Sony de contourner certaines contraintes matérielles, tout en assurant une compatibilité avec son catalogue croissant. C’est aussi une manière de s’inscrire dans une tendance de fond de l’industrie : la montée en puissance du jeu dématérialisé et de la dépendance à une connexion réseau stable.

Sony semble ici s’inspirer à la fois du modèle de la Nintendo Switch et de celui de Steam Deck, sans chercher à les copier. La future console portable ne tournerait pas sous Windows ni sous un OS ouvert, mais sur une version adaptée du système PlayStation. L’expérience resterait donc très encadrée, mais cohérente avec ce que les joueurs PS connaissent.

Un segment en pleine ébullition

Le moment choisi par Sony n’est pas anodin. Nintendo vient de lancer sa Switch 2, avec une retro-compatibilité avec les jeux Switch actuels. Cette console portable va certainement dominer le segment grand public, notamment chez les plus jeunes et les familles. De leur côté, les constructeurs de PC portables de jeu comme Valve (SteamOS,), Asus ou Lenovo multiplient les modèles sous Windows, plus ouverts mais souvent plus complexes à configurer. Sony, en misant sur une machine plus fermée mais bien intégrée à son catalogue de jeux, pourrait séduire une autre catégorie de joueurs : les fans de PlayStation, en quête de mobilité, sans compromis sur la qualité visuelle et le confort d’usage.

Les rumeurs indique que la tarification envisagée se situerait entre 399 et 499 dollars, ce qui la placerait en dessous de toutes les consoles portables actuelles, en dehors du Steam Deck et de la Switch première du nom. Un prix qui fait rêver mais qui ne semble pas très réaliste - au vu du marché actuel - pour une machine capable d’exécuter des jeux en local, de streamer les titres PS5, et de bénéficier de toute l’ergonomie PlayStation.

Un projet encore incertain, mais révélateur des ambitions de Sony

Il faut toutefois rappeler que rien n’a été officialisé à ce stade. Sony pourrait ajuster ou retarder ses plans en fonction de l’évolution du marché, des avancées techniques ou de la réception de la PS6. Mais les indices se multiplient, et le fait que la firme teste déjà des modes spécifiques sur la PS5 laisse penser qu’un projet d’envergure est bel et bien en cours.

Après des années d’absence sur le marché des consoles portables, Sony pourrait donc revenir avec une proposition plus mature, articulée autour de la puissance locale, du streaming intelligent et d’un écosystème cohérent. Un retour attendu, qui pourrait redéfinir les usages du jeu mobile à la sauce PlayStation.