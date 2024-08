Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, « notre objectif était avant tout que le jeu soit aussi fidèle que possible au jeu original »

Konami et Virtuos préparent en ce moment un remake de Metal Gear Solid 3: Snake Eater, normalement attendu d'ici la fin de l'année 2024 sur ordinateurs et consoles de salon de dernière génération. Les studios n'ont toujours pas dévoilé de date de sortie précise, mais la promotion se poursuit.

Cette fois, c'est le blog PlayStation qui publie un « compte rendu » dans lequel le contributeur Corey Brotherson livre son avis après avoir joué à Metal Gear Solid Delta: Snake Eater sur PS5, tout en échangeant avec Noriaki Okamura, le producteur du remake. Un billet de blog évidemment promotionnel, il faut garder ça en tête, mais avec des informations intéressantes pour les fans et les futurs joueurs :

La bonne équipe

Ce n’est pas si simple de refaire un jeu historique comme MGS3. C’est pour cela que les équipes de développement combinées de Konami et Virtuos Studios rassemblent de nouveaux talents comme des anciens, proposant ainsi une vision familière et en même temps nouvelle.

« Il nous a fallu ressortir d’anciens documents datant de la création du jeu original, mais grâce à l’expertise de certains vétérans qui ont travaillé sur Snake Eater, nous avons pu préparer le développement rapidement, explique Okamura. Nous savons aussi qu’il existe une nouvelle génération de joueurs qui n’a jamais joué à aucun Metal Gear Solid. »

Des commandes améliorées et des options traditionnelles

Afin que Delta puisse être accessible à tous, nous avons retravaillé les commandes. Les joueurs du MGS3 original ne seront pas dépaysés, mais quelques options permettront aux nouveaux joueurs de découvrir le jeu naturellement. Si vous souhaitez jouer à la troisième personne en utilisant le joystick droit pour déplacer la caméra et pouvoir bouger et tirer simultanément tout en ayant la caméra au-dessus de l’épaule, vous le pouvez.

« Notre objectif était avant tout que le jeu soit aussi fidèle que possible au jeu original, ajoute Okamura. Évidemment, après 20 ans, la façon dont les joueurs jouent a évolué et changé. Nous nous sommes donc inspirés des jeux d’action modernes pour faire en sorte que Delta soit au niveau du reste, de façon à ce que l’expérience ne soit pas frustrante. »

Ces décisions ont grandement affecté mon expérience de la démo, car les changements effectués dans Delta m’ont donné l’impression de retrouver les commandes de MGS3, même si je savais qu’elles étaient différentes. La transition m’a paru naturelle, fluide et agréable.

L’accessibilité avant tout

L’amélioration de l’accessibilité inclut des menus modernisés et une variété d’options qui rendra le jeu plus agréable pour un plus grand nombre de joueurs. Vous pouvez désormais modifier la façon dont vous utilisez vos armes et votre équipement. Vous n’avez plus à maintenir une touche lorsque vous empoignez des ennemis. Vous pouvez aussi changer certains éléments visuels, grâce à la correction de couleur ou l’affichage d’un point au centre de l’écran.

Utiliser l’Unreal Engine 5

Bien évidemment, la présentation générale du jeu ne manque pas d’améliorations non plus. L’Unreal Engine 5 change complètement les graphismes de Delta. « Nous ne voulions pas que les joueurs considèrent le jeu comme ancien ou rétro », poursuit Okamura.

Le travail accompli est en effet impressionnant. La direction artistique a été conservée et sublimée, que ce soit à travers les détails et la distance de rendu du paysage dans la jungle de Tselinoyarsk ou le zoom de la caméra pendant une cinématique en temps réel, permettant de voir les pores de la peau de Snake.

Mélanger le classique et le nouveau

Comme dans une mission de Snake, rien n’est jamais facile. « Nous pensions au début changer simplement l’apparence des modèles, se rappelle Okamura. Mais lorsque nous avons vu nos nouveaux modèles se déplacer avec les anciens mouvements, nous nous sommes rendu compte que ça ne marcherait pas. Nous avons donc dû les modifier. Il était important pour nous de permettre au joueur de s’immerger dans cette nouvelle aventure tout en gardant la façon dont les personnages originaux se déplaçaient et respiraient. Le tout était de rendre ça naturel. »

Un nouveau système de dégâts

Les éléments visuels ne sont pas les seuls qui nécessitent une amélioration. Konami a déjà expliqué que toutes les blessures que Snake subira pendant ses missions seront visibles pendant tout le jeu, ce qui m’a poussé à essayer de voir ce que Snake pouvait subir s’il était repéré par des gardes. Qu’en est-il, alors ? Disons que Snake était couvert de sang à la fin de ma session.

S’il est resté évasif sur la façon dont cette fonctionnalité affectera la jouabilité, Okamura a confirmé que les dégâts subis affecteraient certainement Snake, améliorant ainsi le système de dégâts du jeu original. Vous voulez que Snake reste efficace ? Il faudra alors s’occuper de ses fractures…

Le retour de l’indice de camouflage

Le système d’indice de camouflage est lui-même assez complexe. Les différents uniformes, les peintures de visage et les déguisements ont toujours permis à Snake de rester dissimulé pendant ses missions, mais les nouveaux graphismes apportent une toute nouvelle dimension à tout ça. En vous roulant dans la boue et la terre, vous pouvez passer inaperçu et améliorer votre camouflage.

Afin de rester fidèle à MGS3, j’ai plongé Snake dans le marais de Dremuchij, le recouvrant ainsi de boue la seconde fois (je l’avais noyé accidentellement la première fois). Son visage et son corps tout entier étaient couverts de boue, ses cheveux étaient sales et mouillés… Et son indice de camouflage était au maximum, ce qui le rendait invisible auprès des crocodiles à proximité.

Jongler avec les nouvelles et anciennes attentes

S’il y a bien une chose qu’Okamura et son équipe semblaient vouloir montrer au moins autant que les améliorations de Metal Gear Solid Delta, c’est le sérieux dont ils avaient fait preuve en ressuscitant Snake Eater. « La pression est permanente, explique le producteur.

Nous avons beaucoup d’anciens dans notre équipe, et c’est peut-être la dernière chance pour certains d’entre eux de travailler sur ces jeux tant qu’ils font encore partie de la compagnie. C’est notre devoir de faire en sorte que ces jeux demeurent divertissants pour les joueurs actuels, mais aussi pour les générations futures. »