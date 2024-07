BON PLAN : grosse promo pour ce casque sans fil compatible avec un tas d'appareils

La gamme de casques pour gamers Arctis de Steelseries a tout pour plaire. Les modèles sont légers, confortables et arborent un design très sobre, mais ils n'oublient pas d'embarquer un tas de technologies de pointe et sont même compatibles avec de nombreux appareils. Certes, les modèles sans fil sont onéreux, sauf quand ils sont en promotion.

En ce moment, le SteelSeries Arctis 7P+ Wireless est disponible contre 98,99 € sur Amazon, Cdiscount et Boulanger, ou à 99,99 € chez Micromania. Un excellent casque sans fil compatible PlayStation 4 et PS5, mais également PC, iOS, Android et Switch.

Performances next-gen sur PlayStation Le casque SteelSeries Arctis 7P+ Wireless est conçu pour un son 3D next-gen sur PS5, avec rétrocompatibilité PS4, et prise en charge PC, Mac, Android et Switch. Il dispose d’une autonomie de 30 heures, de la recharge via USB-C, d’un cadre en acier léger et d’un sans fil 2,4GHz à faible latence. Polyvalence extrême Jouez comme vous le souhaitez avec le dongle USB-C compact pour une transition aisée entre PS5/PS4, PC, Android, Nintendo Switch/Switch Lite, iPads USB-C, et même Oculus Quest 2. Accordés pour révéler chaque détail Le paysage sonore d’Arctis fait ressortir les sons subtils et critiques et vous donne l’avantage.

Lire aussi : SteelSeries dévoile ses nouveaux casques sans fil Arctis 7+ et 7P+